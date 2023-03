Medzi najvyššími ústavnými činiteľmi panovala od začiatku návštevy priateľská atmosféra a bolo zrejmé, že obaja zdieľajú spoločné názory a hodnoty. Okrem milých slov si hlavy štátov vymenili aj niekoľko osobných darov - čím sa vzájomne prezidentka Zuzana Čaputová a prezident Petr Pavel obdarovali sa dočítate v našej galérii.

Stretnutie prezidentov ostro sledovali aj odborníci na protokol, podľa ktorých sa obom hlavám štátu podarilo zachovať dekórum, no ich pozorným očiam neuniklo aj niekoľko malých prešľapov. „Solídny tmavomodrý oblek dokonalo ladil s fialovou kravatou. Rovnako aj nová česká prvá dáma sa odela do veľmi elegantných béžových šiat, ktoré dokonalo sadli jej postave. Malému faux pas sa však pán prezident nevyhol, keďže mu asi zabudli poradiť, že hnedé topánky si páni obúvajú iba na neformálne príležitosti," konštatoval odborník na protokol na etiketu Marek Trubač.

VIDEO: Zuzana Čaputová a Petr Pavel o vojne na Ukrajine

„Za menší nedostatok možno považovať aj dĺžku košele, ktorú nebolo spod rukáva saka vidieť. Inak to pánovi prezidentovi aj s manželkou ,sekne' a verím, že postupne získa viac praxe v protokolárnom dress code," odkázal odborník.

„Prezidentka mala pri uvítaní čierny kabát a lodičky telovej farby, aj keď tu by možno bolo vhodnejšie zvoliť nižší opätok. Pod kabátom však mala veľmi pekné modré šaty, čo je farba, ktorá korešponduje s farbou európskej vlajky, no vyskytuje sa aj na tej našej. Ako štátnička volila vypnuté vlasy, čo je presne tak, ako má byť," hodnotí ďalšia odborníčka na protokol Mária Holubová.

Prezidenta sme privítali chlebom a soľou Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Čo sa týka manželky českého prezidenta, zvolila úchvatný červený kabát, pekné šaty a adekvátne lodičky. Jedinou chybou bolo, že pri vojenskej prehliadke jej šaty trochu vykukli spod kabáta," dodáva Holubová, ktorá ceremóniu označila za „krásne prijatie, ktoré symbolizuje úroveň našich nadštandardných vzťahov a kultivovanú politiku".

Ako hlavy štátov neskôr pripomenuli, obe krajiny čelia aj obdobným výzvam týkajúcim sa geopolitickej situácie, energetiky či hybridnej vojny. „Obaja sme vyrastali v časoch Československa. Bol to náš domov a dnes môžeme spolu sláviť veľmi priateľské, pozitívne a konštruktívne vzťahy dvoch samostatných štátov," vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (49) s odkazom na 30. výročie od rozdelenia Československa.

VIDEO: Petr Pavel na prvej návšteve Slovenskej republiky

„Vzťahy našich krajín sú naozaj nadštandardné," potvrdil Pavel. S Čaputovou sa zhodli na tom, že názorový súlad vytvára priestor na spoluprácu v mnohých oblastiach. Ako konštatovala prezidentka, obe krajiny vnímajú príležitosť na rozširovanie spolupráce, napríklad pri posilňovaní energetickej nezávislosti, ale aj pri ochrane klímy vo forme podpory obnoviteľných zdrojov.

Hlavy štátov sa zároveň dohodli na tom, že by rady chodili na spoločné zahraničné cesty, najbližšie pravdepodobne na vojnou zmietanú Ukrajinu. Slovenská prezidentka si navyše vie predstaviť aj bližšiu spoluprácu krajín aj prezidentov pri téme dezinformácií. „Naše spravodajské služby otvorene hovoria o vplyve Ruska, pokiaľ ide o dezinformácie na území Slovenska, sme v tomto ohľade veľmi zraniteľní, pretože vplyv dezinformácií alebo hybridných útokov je zjavný," podotkla s tým, že dezinformácie „rozleptávajú" súdržnosť spoločností.

Na snímke je Petr Pavel, prezident Českej republiky na návšteve Slovenska u prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Takmer rovnaké problémy krajín podľa Pavla vychádzajú predovšetkým z konfliktu na Ukrajine. Vzhľadom na jeho vplyv na ekonomickú a sociálnu situáciu očakáva v spoločnosti napätie. „Bude veľmi záležať na tom, ako citlivo budeme pristupovať k oslovovaniu našich občanov, ako dôsledne im budeme pripomínať hodnoty, na ktorých naše krajiny stoja, ako budeme jednoznační v poukazovaní na to, kde je nebezpečenstvo, kde je nepriateľ," načrtol.

Zuzana Čaputová a Petr Pavel Zdroj: MICHAL SMRČOK

Na záver podotkol, že viac ako rozdiely medzi politickými stranami vnútri krajín nás ohrozuje agresívna politika Ruska. „Odmietanie podpory Ukrajiny by mohlo vyústiť do omnoho vážnejších problémov, ktoré by mohli stáť viac ako podpora Ukrajiny,” dodal český prezident.

Po oficiálnych ceremóniách sa hlavy štátov zúčastnili na pietnom akte pri Pamätníku československej štátnosti a na pietnom akte pri Pamätníku M. R. Štefánika. Uctili si tiež pamiatku obetí teroristického útoku na Zámockej ulici a pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Po Bratislave ich následne sprevádzal primátor Bratislavy Matúš Vallo a podvečer absolvovali Zuzana Čaputová a Petr Pavel diskusiu v Slovenskom národnom divadle.

