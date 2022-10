Poslanci okolo Anny Záborskej chcú cez návrh zákona o pomoci vytvoriť podporné opatrenia pre tehotnú ženu hlavne v prípade neplánovaného tehotenstva. Týkali by sa napríklad príplatkov k príspevku pri narodení dieťaťa, núdzového bývania či možnosti požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Zavádza sa však aj vyplnenie „dotazníka“, akú antikoncepciu žena užívala v čase otehotnenia, či odôvodnenie, prečo sa pre interrupciu rozhodla. „Príčiny umelého ukončenia tehotenstva (iné ako zdravotné) na Slovensku do veľkej miery zostávajú neznáme. Ich spoznanie umožní lepšie reagovať na skutočné potreby žien zvažujúcich umelé ukončenie tehotenstva,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu. Medzi možnosťami je uvedená hmotná núdza, zlá ekonomická alebo sociálna situácia, nepripravenosť byť matkou, ohrozenie kariéry, ale aj tehotenstvo ako následok náhodnej známosti.

Návrh konzervatívnej političky podľa očakávaní zdvihol vlnu emócií. „Ako obvykle, pani Záborská sa v zákone, ktorý nazýva pomocou ženám, snaží uprieť ich práva, ublížiť a skomplikovať prístup k interrupciám,“ reagovala šéfka zdravotníckeho výboru a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková (39) s tým, že tento návrh zákona určite nepodporia. Saskárka tvrdí, že v návrhu je veľa nášľapných mín. O ČO PRESNE IDE, SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Bittó Cigániková upozornila, že návrh zákona rozširuje prípady, keď ženy musia informovať o dôvodoch, prečo idú na interrupciu. Poslankyňa SaS si myslí, že by tam malo byť uvedené, že je to dobrovoľné. „Ak sa nejaká žena chce podeliť o svoj príbeh, nech to robí, ale nesmie to byť podmienka interrupcie, že budeme nútiť ženu, aby rozprávala iné ako zdravotné dôvody,“ myslí si.

Koncom minulého týždňa poslanec Tomáš Valášek (nezaradený) z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska oznámil, že sťahuje svoj návrh zákona o pomoci tehotným ženám z programu prebiehajúcej schôdze parlamentu. Chce tak zabrániť, aby sa na ďalšiu schôdzu zaradil návrh s rovnakým názvom od Záborskej.

Strana Kresťanská únia (KÚ), v ktorej Záborská pôsobí, reagovala, že Valášek vedome „vykradol" ich návrh predložený v minulom roku. Obštrukciu označili poslanci za zneužitie rokovacieho poriadku a za nové dno politickej kultúry. „Ako predkladatelia návrhu zákona sa obrátime na predsedu NR SR a na poslancov, aby sa postavili na stranu spravodlivosti a slušnosti," uviedla KÚ v stanovisku.

Článok pokračuje na ďalšej strane!