Návrat do ŠKÔL: Epidemická situácia sa zlepšila, tvrdí Branislav Gröhling, čo na to PREMIÉR?

Pri aktuálnej epidemickej situácii by mali školy po zimných prázdninách automaticky pokračovať vo vyučovaní. Otvorené by mali byť všetky školy, vo všetkých farbách okresov, pre všetky deti. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.