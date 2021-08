Podľa uznesenia o obvinení mali štátni zamestnanci prísť k veľkým sumám. O údajnom úplatku pre expremiéra Petra Pellegriniho, bývalého štátneho tajomníka Radka Kuruca a Daniela Čecha, bývalého viceprezidenta Finačnej správy (FS), už denník Plus JEDEN DEŇ informoval. Rovnako sa spomínalo aj "poďakovanie" v hodnote niekoľko tisíc eur pre verných spolupracovníkov bývalého šéfa FS Františka Imreczeho. O vyplatených peniazoch majú vypovedať Imrecze, podnikateľ Michal Suchoba aj Milan Grega, bývalý šéf IT na FS.

Nové informácie opisujú, ako si mali peniaze odovzdávať. Niektorí kajúcnici, ako napríklad bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ladislav Makó, si odovzdávali obálky či cestovné tašky. Ľudia z Finančnej správy si mali zvoliť iný spôsob. A ten pripomína kauzu českého politika Davida Ratha. Zadržali ho so škatuľou, v ktorej bolo 7 miliónov českých korún, hoci on tvrdil, že nesie víno. Dostal za to sedem rokov. Podľa najnovších výpovedí si aj ľudia z Finančnej správy odovzdávali úplatky v obyčajných škatuliach – od topánok či alkoholu.

Bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva financií Radkovi Kurucovi mal priniesť peniaze Suchoba. „Odovzdal mu na dvakrát celkom 120-tisíc eur, ktoré doniesol v tvrdenom obale na víno zelenej farby,“ má stáť v uznesení. Z výpovede Suchobu a Imreczeho má tiež vyplývať, že bývalý viceprezident Finančnej správy Daniel Čech si vypýtal 200-tisíc. „Tie mu (Imreczemu) doniesol (Suchoba) v škatuli od tenisiek. Túto mu hodil do kufra služobného auta niekde v Bratislave,“ má sa popisovať v uznesení. Imrecze mal škatuľu odovzdať Čechovi v jeho byte.

Mohlo by vás zaujímať: