Minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba prišiel na rokovanie do Bruselu s požiadavkou, aby členské krajiny NATO poskytli Ukrajine viac zbraní na obranu. "Zbrane, zbrane, zbrane. To povedal aj v rokovacej miestnosti a bolo to prijaté s porozumením vzhľadom na to, čo sa na Ukrajine deje. Hovoril o tom, aká je realita a situácia. Ako sme videli v Buči, tak tam to boli jatky," uviedol Korčok.

Konštatoval, že s nevôľou vníma, keď časť "extrémnej" slovenskej opozície aj po takýchto záberoch bez zábran preberá ruskú propagandu a spochybňuje, čo sa tam dialo a vytvára okolo toho hmlu.

"V každom prípade Aliancia pochopila apel Dmytra Kulebu a nebude stáť bokom. Už doteraz to, že Ukrajina je schopná sa brániť, je aj vďaka vojenskej pomoci, ktorá ide z mnohých členských štátov," povedal Korčok.

Za Slovensko, ktoré tiež Ukrajine vojensky pomáha, v Bruseli otvorene povedal, že aj vzhľadom na možný vývoj konfliktu je potrebné, aby bolo čo najviac spojeneckých krajín, ktoré vojensky pomáhajú Ukrajine. "Chcem povedať aj občanom Slovenska, že ide o obranné systémy. Nedodávame zbrane, ktorými by Ukrajina chcela útočiť. Ukrajine ide o prežitie a je úplne legitímne a v súlade s medzinárodným právom, že pomáhame a pomáhať budeme s vojenským vybavením," uviedol šéf slovenskej diplomacie.

