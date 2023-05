Dosluhujúca ministerka kultúry Natália Milanová (40) je jednou z tých členov bývalej vlády, ktorí sa po odchode zo svojho kresla nevrátia do parlamentu. Aj keď vo voľbách 2020 získala až 10 317 preferenčných hlasov, do parlamentu zvolená nebola, keďže kandidovala až zo 146. miesta. Politika jej však asi chýbať nebude, pretože v najbližšom čase sa chce pravdepodobne venovať dôležitejším veciam.

Mnohí členovia rozpadnutej vlády si po vymenovaní tej novej sadnú na teplé miesto poslanca. Tam si do volieb aj s paušálnymi náhradami zarobia mesačne od 6 260 do 6 651 eur. To však nie je prípad Natálie Milanovej. „Plánujem teraz venovať viac času rodine,“ povedala dosluhujúca ministerka. Jej najbližší to teraz budú náramne potrebovať, keďže jej manžel a investigatívny novinár Lukáš Milan čelí obžalobe!

Životný partner ministerky totiž napísal článok o údajných nekalých praktikách pri obstarávaniach v košických nemocniciach s názvom Košická chobotnica. Okresný súd Košice II síce konštatoval, že „skutok nie je trestným činom“, no prokurátor sa odvolal. Navyše, manželia majú spolu malého synčeka Maximiliána, ktorý si maminu asi neužil príliš často.

Milanová pred vstupom do politiky pracovala najskôr ako učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, neskôr pre reklamnú agentúru a aj ako projektová manažérka. Venovala sa tiež koňom, trénovala mladých jazdcov, organizovala dostihy a viedla hipoterapiu (využitie koňa pri liečbe). Od roku 2014 už pracovala pre Matovičovo hnutie OĽaNO. V roku 2018 sa ako náhradníčka dostala do parlamentu a o dva roky neskôr sa stala ministerkou.

„Musím povedať, že toto obdobie bolo veľmi náročné a aj preto sa núka otázka, či by si nemal človek dopriať viac oddychu,“ povedala Milanová. O svojej politickej budúcnosti a ďalších aktivitách sa tak nateraz nerozhodla. Dodala však, že stále ostáva súčasťou OĽaNO a ak by aj v septembrových parlamentných voľbách kandidovala, tak to bude za OĽaNO. Hnutie Igora Matoviča (50) sa k budúcnosti svojej dosluhujúcej ministerky do uzávierky našich novín nevyjadrilo.

