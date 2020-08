Školy by mali od nového školského roka fungovať na základe rozdelenia do troch fáz. Na dlhoočakávanej tlačovej konferencii to potvrdil minister školstva Branislav Gröhling (46), ktorý ubezpečil, že školy zatvárať nebude. Dnes sa však môže všetko zmeniť!

Minister školstva predstavil tri fázy, ktorými sa pod vplyvom druhej vlny pandémie koronavírusu budú riadiť školy. Na základe včerajších hrozivých čísel počtu nových nakazených by sa však celá situácia mohla zmeniť.

Tretie najvyššie číslo

To, že sme dosiahli tretie najvyššie číslo nakazených (100), zverejnil ako prvý na sociálnej sieti premiér Igor Matovič. "100 ... čo by sme dnes všetci dali za možnosť vedieť o tých, ktorí prišli z nebezpečných krajín a ignorujú povinnosť nahlásiť sa na Úrade verejného zdravotníctva!" napísal na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti. Nezabudol poznamenať, že ochrana súkromia je podľa neho dôležitá. Zároveň dodal, že v takejto situácii je ochrana zdravia a životov poctivých a nevinných ľudí tisíckrát dôležitejšia, ako ochrana súkromia ľudí, ktorí pravidlá ignorujú a priamo ohrozujú iných.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa dá očakávať, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 bude ešte rásť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vyzval firmy, aby si "oprášili" svoje krízové plány a v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva rešpektovali všetky protiepidemiologické opatrenia aj pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov. Nepriaznivý vývoj by však mohol ovplyvniť aj skorý nástup do škôl.

Politológ Miroslav Řádek vyhodnotil plán rezortu školstva ako flexibilný a efektívny nástroj prevencie pred nákazou v školách. "Vzhľadom na to, že neboli zverejnené bližšie informácie o lokalizácii nových prípadov nákazy, neviem hodnotiť, či môžu ohroziť školskú dochádzku. Ako rodič som v pohode. Začiatku ani priebehu školského roka sa neobávam," uviedol pre náš denník.

Iná prístup má politológ a vysokoškolský pedagóg Radoslav Štefančík, ktorý nástup do škôl až tak ružovo nevidí. "S priahliadnutím na danú situáciu ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi naozaj nezávidím. Hoci vypracoval spolu s odborníkmi model prevencie myslím si, že sa vrátime do formy online vyučovania a to aj na Vysokých školách," vyjadril sa pre našu redakciu.

Zostanú tri fázy?

To, že situácia ohľadom koronavírusu sa neustále monitoruje a vyhodnocuje, potvrdilo aj tlačové oddelenie ministerstva školstva. "Naším cieľom je, aby sa žiaci vrátili do škôl za čo najbezpečnejších podmienok," uviedli pre náš denník pričom chce rezort dodržiavať jednotlivé fázy aj naďalej. "Keď bude škola zaradená do červenej fázy a na základe rozhodnutia RÚVZ dôjde k prerušeniu prezenčnej formy vyučovania, automaticky škola pristúpi k dištančnému vzdelávaniu tak, ako to bolo už počas prvej vlny koronakrízy. Na dnešnom rokovaní vlády zároveň minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling informoval o tom, že rokuje s partnermi o navýšení financií, ktoré by zlepšili digitálne vzdelávanie,"informoval odbor komunikácie.

Rezort školstva vypracoval v ostatných dňoch manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky týkajúce sa od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Všetky opatrenia majú smerovať k zavedeniu odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. „Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie. Uvedomujeme si, že školy budú mať isté náklady,“ uviedol minister školstva s tým, že preto na tento zámer vyčlenil pre školy štyri milióny eur. Môžu ich využiť napríklad na dezinfekčné prostriedky. Vedenie rezortu však zároveň vyžaduje, aby každé jedno zariadenie vyčlenilo miestnosť určenú na izoláciu.

Plošné zatváranie nebude

Gröhling nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Podmienkou však je, aby sa všade vyčlenila jedna miestnosť na bezprostrednú izoláciu. Minister školstva upresnil, že tam, kde sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia a potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí budú mať následne povinnosť upovedomiť lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že sa blíži jesenné obdobie, pre ktoré je typická chrípka či prechladnutie. „Ak by mali školy volať na regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy, keď niekto zakašle, volali by neustále,“ poznamenala Prokopová. Branislav Gröhling dodal, že ministerstvo plánuje postupovať individuálne podľa každého regiónu a situácie v ňom. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú jednotlivé ohniská nákazy sledovať a na základe toho rozhodnú o opatreniach,“ povedal. Na školách v rizikových oblastiach budú podľa neho platiť prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe žiakov však nebude povinné, pokiaľ škola nebude v červenej fáze. Školy však zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk.

Takto to bude s rúškami

Rúška sa nebudú týkať detí, ktoré navštevujú materskú školu. Žiaci prvého stupňa základných škôl nemusia nosiť rúška v triedach, ale rezort školstva im to odporúča a prikláňa sa k tomu aj premiér Igor Matovič. „Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj kdekoľvek inde,“ poznamenal predseda vlády, ktorý zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. „Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať,“ uviedol.

Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a vysokoškolákov povinné. Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach často a intenzívne vetralo, toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory. Do 14. septembra sa nemajú spájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.

ŽIadne telocvične, žiaden šport

Ďalšou novinkou je, že telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra používať nebudú. Rezort školstva zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí, naopak, odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne priamo v triedach. Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Výnimky na nosenie rúška nebudú automatické a nebudú plošne aplikovateľné na deti trpiace alergiami a respiračnými ochoreniami. Podľa Prokopovej práve nosenie rúška dieťa ochráni nielen pred koronavírusom, ale aj chrípkou a bakteriálnymi ochoreniami. Je možné, že výnimka sa bude vzťahovať na deti s poruchami autistického spektra. „Jednotlivé prípady budeme posudzovať individuálne,“ dodala Prokopová. Minister na záver predstavil svoj návrh týkajúci sa vysokých škôl. „Odporúčame vysokým školám, aby sa začiatok semestra začal 28. septembra, väčšina vysokých škôl to akceptuje. Niektoré školy musia ešte urobiť určité kroky,“ povedal Gröhling s tým, že verí, že väčšina vysokých škôl začne s vyučovaním až koncom septembra.

Bezpečná zelená fáza

Izolačná miestosť

Povinná dezinfekcia rúk

Nula podozrivých, alebo pozitívne testovaných

Štandardný režim

Treba dodržiavať hygienické nariadenia a ROR – rúško, odstup, ruky



Oranžová farba v prípade podozrenia

Izolačná miestnosť

Povinná dezinfekcia rúk

V prípade podozrenia u jedného žiaka, alebo zamestnanca školy

Prísnejšie hygienické nariadenia



Červená fáza v prípade potvrdenej nákazy

Izolačná miestnosť

Povinná dezinfekcia rúk

Meranie teploty

Prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. až 5. ročníka

Skupiny do 15 žiakov

Od 6. do 9. ročníka prebehne dištančné vzdelávanie