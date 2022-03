Naše miesto v NATO je zárukou BEZPEČNOSTI: Podľa ministra obrany je však TOTO naša POVINNOSŤ! ×

Rozhodnutie vstúpiť do NATO si dnes musíme vážiť viac ako kedykoľvek predtým. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti utorkového 18. výročia vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.