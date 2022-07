Bývalý profesionálny tanečník, dnes poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš púta ostatné dni pozornosť, ako sa patrí. Je to len pár dní, čo sme ako prví informovali o tom, že sa tajne oženil na Seychelách. Za manželku si zobral bývalú letušku Alinu, ktorá pochádza z Kirgizska.

S tou sa už najnovšie presťahoval na Slovensko, nakoľko tu má pomerne nabitý pracovný program ako politik. A teraz toho bude mať zrejme ešte viac. Dnes sa totiž potvrdilo to, o čom sa už dlhší čas hovorilo a to najmä v Košiciach a okolí.

Ako sa totiž ukázalo a následne odznelo na tlačovej konferencii, Ňarjaš sa stal oficiálnym kandidátom hnutia OĽaNO na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Okrem iných dak vyzve súčasného župana Rastislava Trnku či Róberta Suju, nominanta Hlas-SD.

Voľby2022: Kandidát na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) za OĽaNO Erik Ňarjaš Zdroj: František Iván

"Mojou jedinou motiváciou je pričiniť sa o to, aby sa aj na východnom Slovensku žilo minimálne tak dobre ako na západnom Slovensku," povedal s tým, že kandidovať sa rozhodol najmä preto, že pochádza z Košického kraja a je rodený Košičan. Svoj volebný program zhrnul do štyroch bodov. Sú nimi podpora výskumu a investícií s vyššou pridanou hodnotou, a tým znižovanie príjmovej nerovnosti medzi východným a západným Slovenskom, starostlivosť o seniorov zriadením krajskej opatrovateľskej agentúry, starostlivosť o deti a mládež zriadením župných škôlok, vybudovaním župného tábora s všestrannou podporou športu a tiež podpora turizmu a cestnej infraštruktúry.

"Vyskúšal som si riadiť medzinárodné firmy, som poslancom NR SR. Mám tomu kraju možno čo dať, mám výtlak na ministra financií, to znamená, kraju by som prispel tým, že by som do neho vedel dostať investície. Ponuka kandidátov, ktorí sú na stole, si z mojej perspektívy vyžaduje niekoho, kto pri tej vláde sedí, aby to nezostalo pri rečiach, ale pri činoch," uviedol Ňarjaš s tým, že podľa neho sa dá v KSK urobiť viac ako doteraz. Jeho cieľom je tiež zvýšiť transparentnosť pri verejných obstarávaniach.

ZAUJÍMAVÉ SÚ AJ INFORMÁCIE, AKO A Z ČOHO PLÁNUJE KAMPAŇ FINANCOVAŤ. STÁŤ BUDE DESIATKY TISÍC EUR.