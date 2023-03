Eduard Heger oznámil, že sa chce počas marcovej parlamentnej schôdze s vami stretnúť a prehodnotiť vaše pôsobenie v Tipose. Vedeli ste o tom?

– Nie a určite sa ho chcem na to spýtať. Dozvedel som sa to až vtedy, keď Ondrej Dostál zverejnil Hegerove odpovede. Premiér predtým so mnou nediskutoval ani sa ma nič nepýtal. Je to zvláštne. Pozná moje pozadie, vie, čo som robil, viedol som dvakrát väčšie firmy ako samotný premiér a neviem, prečo si dovolil naznačiť, že nie som odborník.

Premiérove odpovede na interpeláciu sú stručné, ba až britké. Prekvapilo vás to?

- Nikto so mnou nekomunikoval, preto tomu veľmi nerozumiem a určite chcem vedieť, čo je vo veci. Moje menovanie bolo legitímne a v rámci zákona. Som zvedavý, čo mi Heger na to povie.

Minister financií Igor Matovič vás menoval len deň pred tým, ako mu prezidentka Zuzana Čaputová odobrala poverenie viesť rezort.

- To áno, ale čakali sme na stanovisko právnikov, či môžem podľa zákona vykonávať funkciu aj člena predstavenstva, aj poslanca Národnej rady. Nechceli sme urobiť chybu, preto to bolo až na tú poslednú knihu.

Bola to teda iba časová náhoda?

- Áno, akurát vtedy prišla odpoveď z právneho oddelenia. Nechceli sme to urobiť bez toho, aby sme to mali overené. Takže sme splnili sme zákon, nepoberám za svoju prácu v Tipose žiadnu odmenu a spĺňam aj odborné podmienky, keďže som viedol ako generálny riaditeľ veľkú platobnú inštitúciu. V nej sme mali aj gamblingových klientov, prevádzkovali sme platobné systémy online kasín. Mal som prístupy k fintechovému zariadeniu a firma vedele sme zhodnocovať veci. A práve to je aj moja úloha v Tipose, zastávam funkciu advisora alebo poradcu pre platobný systém. Nie som človek vo výkone. Preto nerozumiem, prečo premiér odpovedal na interpeláciu bez toho, aby veci preskúmal. Neviem, či sú s Igorom tak na nože, že si jednoducho nevedia odkomunikovať základnú vec. Ale nemalo by sa to stávať a neviem, prečo sa takéto niečo deje.

Mali o tom hovoriť?

- Určite. Premiér niekde odpovedal na otázku,a čo by urobil iné, slovami, že už by Igor s Rišom neboli vo vláde. Igor ma nominoval do Tiposu, tak mám pocit, že to môže byť spojenie toho konfliktu. Inak to jednoducho nevidím. Moja nominácia je legitímna, parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií to aj potvrdil. Neviem, čo iné som mal robiť. Keby to nebol po právnej stránky kóšer, tak by som do predstavenstva Tiposu nenastúpil.

S kým na ministerstve ste to riešili?

- Riešil som to s Marcelom Klimekom ako štátnym tajomníkom, a Igorom, ktorý bol minister financií. Toto Edo ako premiér neriešil.

Ani s poslancami ste neriešili?

- Boli útoky od Juraja Krúpu, ktorý odišiel z OĽaNO, lebo sme sa s ním pohádali. Jeho argumentom bolo, že ma Igor menoval na poslednú chvíľu. Odpovedal som mu tak, aká bola pravda. Druhý argument bol, že nemám odbornosť. Mám však lepšie vzdelanie ako on. To, že ma ľudia poznajú z tanca je jedna vec, ale druhá vec je, čo som robil v súkromí. Študoval som vysokú školu, viedol som online banku v Londýne, Rusku alebo Estónsku. Ľudia to nemusia vedieť, pretože som väčšinou bol v zahraničí.

Ste pripravený, že zrejme prídete o túto funkciu?

– Viete čo, je mi to jedno. Úprimne hovorím, že ak tak premiér rozhodne, bude to politické rozhodnutie. Ak chce politikárčiť len preto, aby sa nejako odlíšil od Igora Matoviča, nech to urobí. Som pripravený a budem to rešpektovať.

Cítiť rozpory medzi Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom?

– Cítiť.

Ak by ste sa rozhodli kandidovať, pôjdete s Hegerom alebo s Matovičom?

– Určite s Matovičom. Nech je Igor akýkoľvek a nech je teraz nepopulárne byť s ním, koná férovo. Edo je jednoducho taký, aký je. Nepáči sa mi, že sa vyviezol po Igorovom chrbte a teraz sa tvári, že založil novú platformu a ide sa spájať. Nepáči sa mi, že ide proti Igorovi a povie, že nemal byť vo vláde. To je podľa mňa cez čiaru. Premiérom sa stal s Igorovou pomocou a teraz sa o ňom vyjadruje takto.

Môže to byť aj dôvod problému s vaším menovaním do Tiposu?

– Možno, lebo relevantný dôvod na to nie je.

Ako vnímate, že premiér vaše odvolanie naznačil poslancovi z iného klubu skôr, ako to oznámil vám?

– Zarazilo ma to, nie je to fér. Ako som už vravel, podľa mňa je za tým fakt, že Edo vie, že mám bližšie k Igorovi. Je to môj pocit a asi aj bude správny.

Čo rešpektujete na Igorovi Matovičovi?

– Hrá fér, mám pocit, že taký, aký je na verejnosti, býva aj v skutočnosti. Nehrá divadlo, je autentický. Ani ja nesúhlasím so všetkými vecami, ktoré povie alebo navrhne, ale vieme si ich vydiskutovať, vykomunikovať. On povie svoj názor, ja svoj. Jednoducho nemám pocit, že je had.

Išli by ste s ním do volieb?

– Neviem, vážne hovorím, že si potrebujem premyslieť, či by som ešte vôbec do toho išiel. V súkromnom sektore makáte, robíte a máte. Tu sa viac politikárči, je to pre mňa veľké teátro. Mám rád čistú hru, biznis, toto je trošku ťažšie. Každý má nejaké záujmy, veľké ego.

Navonok sa však Igor Matovič a Eduard Heger k sebe správajú slušne.

– Určite si veľa spolu prežili, veľa dobrého spolu urobili. Myslím si však, že Igor cíti, ktorí ľudia stoja za ním v dobrom aj v horšom a ktorí len v lepšom čase. Mám pocit, že Edo je obklopený ľuďmi, ktorí analyzujú, čo je kedy dobré povedať alebo urobiť, kedy je dobré na Matoviča nakydať, lebo sa to hodí, pridá mu to na bodoch.

Chcete znova kandidovať do parlamentu?

– Ešte neviem, musím si to dobre premyslieť. Ani nevieme, ako budú vyzerať kandidátky. Ak by mali byť niektorí ľudia na mojej kandidátke, nešiel by som do toho. Je však asi normálne, keď postupne zistíte, s kým chcete byť v tíme, aké má kto názory, a až potom sa rozhodnete.

Podľa vášho životopisu, ktorý je súčasťou odpovede Eduarda Hegera, viete čečensky. Kde sa naučili tento jazyk?

- Volali mi z ministerstva financií, asi tesne predtým, ako premiér odpovedal na interpeláciu, aby som poslal životopis. Bol som v zahraničí, tak mi povedali, že si to vyčítajú zo siete Linkedin a životopis napíšu. Hovorili mi, že to bude iba ako odpoveď niekomu, takže to bolo asi v rámci interpelácie. Keď som robil pre jednu finančnú spoločnosť, boli našimi partneri aj Ukrajinci, aj ďalšie postsovietske krajiny. Precestoval som ich a riešil ich platobné systémy. Neviem teda čečensky úplne plynulo, ale rozumiem. Chápem, že ten životopis vyzerá neohrabane, ale aj som ho nerobil.

