Pred rokom si za ženu zobral nádhernú kirgizskú moslimku Alinu. Zosobášili sa na Seychelách, a teraz si môžu spolu užívať apartmán v Dubaji, kde začal poslanec podnikať.

Ňarjaš sa nedávno rozhodol, že nateraz ukončí svoju politickú dráhu a v septembrových voľbách kandidovať nebude. Počas prázdnin si išiel vyvetrať hlavu do exotického Dubaja, odkiaľ zverejnil na sociálnych sieťach zaujímavé snímky. Ňarjaš pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, že Dubaj si nevybral náhodne. „Kúpil som tam niekoľko apartmánov ako investíciu. Niektoré prenajímam dlhodobo a iné cez agentúru,“ povedal poslanec s tým, že v Dubaji je návratnosť investícií oveľa rýchlejšia ako na Slovensku.

„Niekedy v nich bývame aj my s Alinou, keď prídeme do Dubaja,“ povedal šťastný ženáč nadšene s tým, že manželstvo je super, pretože je pokojnejší a vyrovnanejší. Ňarjaš prezradil aj zaujímavosť zo súkromia mladoženáča: „Veľa sa smejeme a stále sme si nevybrali reč, ktorou hovoríme. Komunikujeme teda tromi jazykmi naraz, dve slová v angličtine, potom v ruštine a už aj v slovenčine. Samozrejme, stále sa spoznávame, a ako v každej rodine, aj sa pohádame a udobríme. Základ je, keď sa máte radi.“

Poslanec nemal núdzu o krásne ženy ani vo svojom profesijnom živote. V šou Let´s Dance vyzvŕtal také hviezdy ako Danielu Hantuchovú (40), Zoru Czoborovú (56) a Simonu Krainovú (50). Dámy s ním museli byť spokojné, veď ešte pred štartom v šou sa dostal až do semifinále majstrovstiev Európy i majstrovstiev sveta v tanci.

V roku 2020 sa stal však poslancom za OĽaNO. Pre názorové rozdiely v hnutí, prostredníctvom ktorých sa do parlamentu dostal, nebude kandidovať do volieb 2023 za žiadnu stranu. V budúcnosti však nevylučuje návrat: „V každej strane máte aj normálnych, aj menej normálnych ľudí. Zatiaľ sa budem venovať biznisu, a keď spoznám, ktorá strana je z ponuky tá najlepšia, tak by som možno zvážil, že pomôžem.“ Ňarjaš však prízvukuje, že by musel pri tom cítiť presvedčenie, ktoré počas poslednej politickej skúsenosti stratil.

Výhľady z apartmánov Ňarjaša, ako aj jeho krásnu manželku nájdete v galérii.

