Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár (57) sa pustil do predvolebného boja, no zároveň priznáva, že má problém s vlastnou famíliou. Tá rozhodne nie je malá, veď aktuálne čaká 13. dieťa s 11. partnerkou. Nezdá sa však, že by si žili harmonicky ako v rozprávke. Jedna z mamičiek Barbora Richterová (34) chce dokonca Kollára vláčiť po súdoch. Šéf parlamentu však nie je prvým mužom, ktorému politickú dráhu skomplikovali sexuálne chúťky.

Richterová má s Kollárom synov Artura a Arona, pričom na každé dieťa jej známy politik a podnikateľ prispieva 1 500 eur mesačne. Podľa jej slov sa však predseda parlamentu o synov nezaujíma a nevenuje im žiadny čas. Richterová sa dokonca obrátila na súd a od Kollára žiada vyššie alimenty, pre Artura 3 500 eur a pre Arona 2 500 eur mesačne.

„Vyletel jej kotol a ja sa nečudujem. Z času na čas to niekoho dostihne, keď sa ku mne nevie mesiac dostať,“ povedal Kollár. Podľa multiotecka sa nedá skĺbiť vrcholová politika s rodinným životom. Pre politika vraj neexistuje, že keď padla štvrtá hodina, ide domov k deťom: „Keď sa raz človek rozhodne robiť verejnú službu, tá rodina vždy trpí.“

Podľa politológa Tomáša Koziaka je to síce nepríjemná situácia, ale pre ňu Kollár o preferencie nepríde. „Toto by mohlo zničiť iný typ politika a v krajine s inou politickou kultúrou,“ myslí si odborník. Šéf parlamentu síce podľa Koziaka postavil svoj imidž na tom, koľko má detí a že sa o ne príkladne stará, ale jeho voliči aktuálnu situáciu pochopia.

Problémy so ženami pritom v minulosti mali aj iní a celosvetovo známejší politici. Niekdajší americký prezident Bill Clinton (76) si politickú kariéru pošramotil, keď sa vo funkcii zaplietol s mladou stážistkou Monikou Lewinskou (49). Ďalší americký prezident Donald Trump (76) mal mať dokonca v minulosti pomer s pornoherečkou Stormy Danielsovou. Tá to chcela vyrozprávať médiám, no Trump jej mal za mlčanie zaplatiť 130-tisíc dolárov. Celá záležitosť je v súčasnosti na súde v New Yorku. V galérii nájdete ďalších politikov, ktorým komplikovali ženy politickú kariéru, ako aj Kollárove nádherné mamičky.

Prečítajte si tiež: