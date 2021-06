Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR a šéf prešovského predsedníctva Vladimír Ledecký. Rovnaký postup žiada aj košické predsedníctvo strany. Ledecký to označil za jasnú požiadavku drvivej väčšiny členov a okresných predsedov z východného Slovenska na zvolanie mimoriadneho snemu.

Dúfa, že predsedníctvo strany Za ľudí to neodignoruje. "Krajské predsedníctvo Prešovského kraja zasadlo už druhýkrát v priebehu posledného mesiaca a druhýkrát jasne komunikovalo svoje výhrady k smerovaní strany pod vedením predsedníčky Veroniky Remišovej. Krajské predsedníctvo sa opakovane jasnou väčšinou uznieslo o zvolaní mimoriadneho snemu, a to prvý septembrový týždeň 2021," uviedol Ledecký. Doplnil, že nevie, koľkokrát ešte budú musieť krajské predsedníctva zasadnúť, aby boli požiadavky členov a okresných predsedov vypočuté.



Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Za ľudí Mária Kolíková ešte v stredu (23. 6.) uviedla, že predpokladá, že sa k uzneseniu Košického kraja pripoja aj ďalšie kraje. Dúfa v zhodu v rámci celej strany. Chce urobiť všetko pre to, aby bola vláda funkčná a strana ju nijako neohrozovala. Na mimoriadnom sneme by chceli nespokojní členovia strany voliť nové vedenie.

Ministerka tiež zaregistrovala vyjadrenia predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej, že by jej frakcia mohla byť súčasťou širšej koaličnej rady.