SaS dala premiérovi Eduardovi Hegerovi ultimátum a požaduje odchod Matoviča z funkcie ministra financií. Ak neodstúpi do konca augusta, liberáli odídu z vlády. „Najväčší problém našej koalície sa volá Igor Matovič," povedal Richard Sulík (54). „Ako jeden človek gniavi celú krajinu. Je hanba s ním sedieť na vláde, a preto sme opustili koalíciu,“ vyhlásil.

Aktuálne sa však začali objavovať špekulácie, že na odchod SaS z vlády je osoba Igora Matoviča len zámienkou, v skutočnosti sa líder liberálov obáva novej politickej strany Mikuláša Dzurindu. Sulíkovi by vraj ani neprekážali predčasné voľby, naopak...

Že to medzi OĽaNO a SaS poriadne vrie, dokazuje aj najnovší status ministra obrany Jaroslava Naďa na sociálnej sieti, ktorým zdieľal príspevok exministra financií Ivana Mikloša ešte z roku 2019. „Niekedy v lete roku 2008 ma Sulík požiadal o stretnutie a oznámil mi, že chce vstúpiť do SDKÚ, ale má dve podmienky. Ja musím byť predseda a on bude podpredsedom. Opýtal som sa, či spadol z višne,“ písal toho času Mikloš.

Bývalá členka strany a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45) prekvapila predstavami o vzniku nového politického subjektu. Jej súčasťou by mali byť súčasný minister zahraničia Ivan Korčok (SaS), exminister financií Ivan Mikloš a bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Zdroj: Pavol Demeš/TASR

Následne sa vraj Sulík stretol aj s Dzurindom, ktorého sa pýtal, kedy odíde z politiky. Mal tiež povedať, že ak Dzurinda odíde, predsedom SDKÚ sa stane Mikloš a on môže byť ministrom financií. Neskôr Sulík v rozhovore pre Denník N tvrdil, že chcel vstúpiť do SDKÚ, ale zabránila mu v tom Miklošova a Dzurindova arogancia.

„Priatelia z SaS, nedajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra Richarda Sulíka. V tomto čase však pre Slovensko mimoriadne nezodpovedná a najmä nebezpečná. Načo? Nikto vás nikam nevyhadzuje, chceme vás vo štvorkoalícii aj naďalej. Konajte zodpovedne, prosím. Ide o budúcnosť Slovenska. Osobné spory a hry musia ísť bokom,“ podotkol v súvislosti s príspevkom Mikloša minister obrany.

Ďuriš Nicholsonová je presvedčená o tom, že nová politická strana s menami významných politikov by mohla priniesť novú nádej pre mnohých stratených a zmätených voličov. „Strana s lídrom Korčokom, v ktorej by boli aj Mikloš a Dzurinda, by výrazne zamiešala karty na politickej scéne. A podľa mňa by to bolo presne tá alternatíva, ktorú momentálne potrebujeme,“ povedala v rozhovore pre Aktuality.sk s tým, že do takejto strany by okamžite aj vstúpila. „Potrebujeme stranu, ktorá bude mať 20 percent. A to nie je SaS ani Progresívne Slovensko, ani nikto iný,“ vysvetľovala. Informácia o možnom vzniku nového politického subjektu na čele s Dzurindom a jeho možný návrat do politiky sa odvtedy spomína v kuloároch čoraz častejšie.

Jaroslav Naď cez víkend obvinil Sulíka, že presviedčal Eduarda Hegera, aby išli do predčasných volieb. Približne pred mesiacom sa vraj Sulík stretol s Hegerom aj so šéfom prieskumnej agentúry AKO Václavom Hříchom. Líder SaS mal v rukách držať výsledky prieskumu, ktoré hovorili v prospech predčasných volieb. Minister hospodárstva Sulík to však poprel.

