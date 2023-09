Medzi zaistenými vecami totiž bola aj fľaša prémiovej škótskej whisky za neuveriteľných 26–tisíc eur! Zisťovali sme, čo je to za chľast, keď stojí toľko, ako napríklad solídne auto. Skončí napokon v aukcii?

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová pre Plus JEDEN DEŇ potvrdila, že predmetná fľaša whisky má honosný charakter. Bola totiž vydaná ešte pri príležitosti korunovácie britskej kráľovnej Alžbety II. Po jej smrti sa predávaná ako tzv. investičný alkohol. „Jej cena bola zistená podľa faktúry a bola zaistená pri výkone domovej prehliadky, pretože je dôvodný predpoklad, že bola zakúpená z výnosov z trestnej činnosti,“ popísala Bárdyová. Viac nám však z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nemohla povedať.

Podľa denníka SME ide o 21-ročnú whisky značky Royal Salute, ktorá pozostáva zo zmesí 53 troch druhov vzácnych whisky. Luxusný pritom nie je iba obsah, ale aj samotná fľaša, a takýto kúsok je ako investičné zlato. „Na trhu sú tisíce druhov whisky a rumov, pričom len veľmi malé percento z nich môžeme označiť ako investičný alkohol,“ reagoval pre Plus JEDEN DEŇ importér vzácneho alkoholu spoločnosti Acan Premium Spirits Andrej Slávik.

„Investičné fľaše kupujú väčšinou znalci s cieľom budúceho predaja so ziskom. Väčšinou sa nedá kúpiť v kamenných obchodoch alebo e-shopoch, ale investori ich kupujú ,po známosti' vo svojej komunite alebo na špecializovaných aukčných portáloch po celom svete," spresnil s tým, že ak má človek prehľad, môže na investičnej whisky alebo rume výborne zarobiť. Čo je podmienkou toho, aby fľaše s alkoholom zaradili medzi zberateľské skvosty? „Ide predovšetkým o alkohol zo zaniknutých destilérok alebo edícií svetoznámych výrobcov vytvorených pri špeciálnych príležitostiach,“ dodal Slávik.

Portál WhiskyInvestDirect uvádza, že investori v rokoch 2011 až 2016 mali priemerné výnosy zo superprémiových značiek spiritov okolo 11,6 % ročne. „V ideálnom prípade by mal byť váš výnos 15 % ročne s perspektívnym výhľadom do budúcnosti, určite aspoň v najbližších 2 až 3 rokoch,” vysvetľuje Miroslav Ondris, venujúci sa privátnej klientele v ČSOB banke. Predajca alkoholu Roberto Resmer v sobotnej reportáži TV Markíza ukázal zo sekcie investičných a zberateľských fliaš jednu s veľmi podobnou cenovkou ako na tej, ktorú sa podarilo nedávno ukoristiť našim kukláčom. „Toto je momentálne u nás najdrahšia fľaša, je to Dictator 1977 Generations En Lalique 2, jej cena je 24 999 eur. Týchto kúskov je len 300,” pochválil sa predajca.

To však ani zďaleka nie je „vesmírna” cena za takýto alkohol. Vlani sa podľa televízie na aukcii predala fľaša 81-ročnej Single Malt Whisky za ohromujúcich vyše 330-tisíc eur! Aj to je však iba zlomok ceny za koňak, ktorý nesie názov HENRI IV. Dudognon Heritage Cognac. Podľa portálu trunk.sk ide vraj o najdrahšiu fľašu na trhu. „Má cenovku niekde okolo 1,9 milióna eur. Je to koňak, ktorý bol vyrobený v roku 1976 a zrel viac ako 100 rokov. Treba však dodať, že svojej cene vďačí nielen pre svoj obsah, ale aj fľašku, ktorá je zo zlata a z diamantov,” uvádza web. Pripomíname, že razia NAKA, počas ktorej zhabali fľašu, ktorá síce vôbec nie je lacná, ale ani zďaleka nie najdrahšia, súvisela s rozkrádaním verejných financií u vojenských spravodajcov.

Hriešne drahý alkohol sa na trhu alebo aukcii podľa znalca Andreja Slávika neobjaví náhodou. „Väčšinou ide o ultra limitované ročníkové edície, ktoré zreli v sudoch mnoho rokov,“ vysvetlil pre Plus JEDEN DEŇ. Jeho slová potvrdzuje aj pôvod koňaku HENRI IV. Dudognon Heritage Cognac – vyrobeného v roku 1976. Tento konkrétne však okolo dvoch miliónov eur stojí nielen preto, že zrel v sudoch vyše 100 rokov. Je to aj preto, že alkohol sa nachádza vo fľaši zo zlata a diamantov.

HLAVNÝCH OBVINENÝCH Z AKCIE „VÍRUS“ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII. STAČÍ KLIKNÚŤ SEM!