Brhel bol obvinený v kauze Mýtnik a Špecializovaný trestný súd ho vzal po jeho návrate zo zahraničia do väzby. Brhel sa odvolal, no na NS nepochodil. „Senát Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného Jozefa B., podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorým bol obvinený vzatý do väzby,“ informovala Važanová.

Senát teda zamietol aj žiadosť o nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby za ďalšie správanie obvineného. „Senát Najvyššieho súdu sa stotožnil s rozhodnutím ŠTS, ktorý konštatoval u obvineného dôvody útekov a kolúznej väzby,“ dodala Važanová.