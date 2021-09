"Najvyšší súd dovolanie ministerky spravodlivosti v trestnej veci Jaroslava H. odmietol z dôvodu, že vydaním uznesenia o zrušení trestného stíhania generálnym prokurátorom SR materiálny dôvod väzby nie je daný," uviedla hovorkyňa.

Ministerka spravodlivosti podala dovolanie v apríli. Uviedla vtedy, že dôvody zrušenia väzby obvineného Jaroslava H. považuje za hlboko neodôvodnené.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil koncom augusta v súvislosti s kauzou Gorila obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, ale aj bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke. Hasčák bol obvinený zo zločinu podplácania a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Žilinka v tejto súvisloti zdôraznil, že stíhanie obvineného je možné len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Po preskúmaní veci sa stotožnil s názorom Najvyššieho súdu (NS) SR, že "orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili".

"Vítame, že generálny prokurátor Slovenskej republiky svojím rozhodnutím podľa § 363 a nasl. TP vyhovel návrhu na zrušenie uznesenia vyšetrovateľky NAKA zo dňa 1. 12. 2020 o vznesení obvinení (o. i.) nášmu klientovi, ako aj uznesenia dozorového prokurátora zo dňa 10. 3. 2021 o zamietnutí sťažnosti klienta proti nim...Ako vyplýva z tlačovej správy GP SR, generálny prokurátor sa stotožnil s viacerými našimi argumentmi vrátane argumentácie, že v trestnom stíhaní neboli zistené žiadne také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vznesenie obvinení a že také skutočnosti neboli zistené ani po vznesení obvinenia," uviedli vtedy právni zástupcovia Jaroslava Haščáka.

