Najvyšší správny súd čakajú ZMENY: Lehota na rozhodnutie o žalobách by sa mohla PREDĹŽIŤ!

Najvyšší správny súd (NSS) SR by mohol mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺžiť by sa mohla z 30 na 90 dní. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.