Návštevu Vatikánu spojenú s audienciou u pápeža Františka pripravovala prezidentská kancelária dlhé týždne. Pre pandémiu koronavírusu bol prvý termín dokonca zrušený a všetko sa podarilo zrealizovať až na druhýkrát. Ako je dobre známe, pri audiencii u Svätého Otca sa dbá na prísne dodržiavanie protokolu, ku ktorému patrí aj vhodne zvolené oblečenie návštev. Elegantnými a tmavými šatami vyjadruje ženská časť návštev istú úctu a rešpekt. Splniť toto pravidlo do bodky napokon pomohol Čaputovej návrhár Boris Hanečka. „Šaty mala robiť Janka Kuzmová, no dvorná štylistka pani prezidentky Sandra Žigová povedala, že keďže ide o Vatikán, je to výnimočná situácia a najmä ja spracovávam roky rokúce túto religióznu tému vo svojich kolekciách, mám to robiť ja," prezradil nám. Ako dodal, prvotný proces výberu šiat bol pomerne náročný. „Celkovo som urobil prezidentke 13 návrhov. Prišiel som za ňou a pani prezidentka si vybrala jeden. Ja som jej však ponúkol aj svoje rozšité modely, ktoré pripravujem do svojej novej kolekcie. A ona sa pozrela na tie modely a povedala ,len tento nie´. No presvedčil som ju, aby si jeden model vyskúšala, hoci na prvý pohľad vyzeral príliš romanticky. A keď si ho vyskúšala, bola to láska na prvý pohľad,"povedal Hanečka, podľa ktorého sú šaty úplne jednoduché a robia siluetu. „Nie je na nich žiadna čipka. Je to strohý materiál, pánska ,oblekovka´,“ dodal.

Stretnutie prezidentky a pápeža Františka sa konalo v Apoštolskom paláci v Sále bibliotéky, kde Svätý Otec prijíma návštevy hláv štátov. Zdroj: Divisione Produzione Fotografica



Hanečka sa snažil pri tvorbe inšpirovať aj inými svetoznámymi ženami, ktoré už v minulosti na audiencii u pápeža zažiarili. „Pozeral som si všetky kráľovné od princeznej Diany až po vojvodkyňu Kate a nič sa mi nepáčilo. Bolo to príliš pochmúrne, a tak sme sa rozhodli, že my ten závoj zámerne zosvetlíme. Celý závoj je plisovaný tyl, aby vynikli blond vlasy - takže vlasy aj sú zakryté, aj nie sú zakryté,"opisuje návrhár, aký veľký dôraz sa kládol na tento závoj, tzv. mantilu.

Článok pokračuje na ďalšej strane.