Hoci sa koalícia v priebehu vládnej krízy otriasla v základoch, nateraz sa zdá byť po všetkom. Súčasný premiér Igor Matovič (47) by si tak čoskoro mohol presadnúť na stoličku ministra financií. Je pravdou, že Trnavčan má skúsenosti s podnikaním, či to však stačí ako predpoklad viesť štátnu kasu, ukáže až čas. Na možnosť, že do kresla financmajstra zasadne premiér, sme sa spýtali bývalých ministrov.

Rezort financií považujú mnohí štátnici za jeden z najdôležitejších v krajine. A jeho dôležitosť sa znásobuje v čase pandémie, keď treba s peniazmi narábať extra zodpovedne. Skepsu nad Matovičovým úmyslom jednoznačne vyjadril niekdajší šéf ministerstva financií Ivan Mikloš (60). „Predpoklady na úspešný výkon funkcie ministra financií (ak je navyše spojená s podpredsedom vlády) sú veľmi podobné, aj keď nie úplne totožné, ako predpoklady na úspešný výkon funkcie premiéra. Takže ak niekto zlyhá vo funkcii premiéra, je pomerne veľká pravdepodobnosť, že zlyhá aj vo funkcii ministra financií," zamyslel sa s tým, že by rád veril vo vlastný omyl. „Obávam sa však, že v tomto prípade sa mýliť nebudem," dodal.

Mikloš však vníma aj pozitíva. „Silnou stránkou by mohol byť politický výtlak Matoviča ako predsedu najsilnejšej koaličnej strany, čo môže byť však zároveň jeho najväčšou slabinou. Bude závisieť od toho, či sa spôsob jeho výkonu moci zmení, alebo nie. Ak sa nezmení, tak aj v novej funkcii bude generátorom konfliktov. Ak sa zmení, tak by to mohlo byť pre krajinu veľmi užitočné," uviedol. Samotnému Matovičovi by odporučil, aby sa „zmenil a aby sa naozaj riadil pravidlom najskôr záujem krajiny, potom záujem strany a až potom môj osobný záujem".

Exministerka financií Brigita Schmögnerová (73) pri otázkach o Matovičových silných či slabých stránkach spozornela. „Diplomovú prácu napísal na tému ,Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty’. Ako podnikateľ mal vlastné skúsenosti s daňami a možno aj s ich nepriznávaním, ako sa hovorilo. Ak je to tak, má dve možnosti. Buď bude laxný k vymáhaniu daní, alebo naopak pritvrdí, aby zlepšil svoju povesť," odkázala.

Svojmu nástupcovi by odporučila najmä to, aby sa obklopil odborníkmi. „Pokiaľ si, dúfam, zvolí druhú možnosť, musí si uvedomiť, že v dnešných časoch sa na daňové úniky a podvody používajú sofistikovanejšie metódy, ktorým nie je jednoduché zabrániť. Odporúčam mu obklopiť sa preto kvalifikovanými daňovými odborníkmi a nepodľahnúť Sulíkovej daňovej brzde," odkázala. Pokiaľ vo funkcii zostane viac ako pár mesiacov, bude mu to potrebné pri konsolidácii verejných financií," uzavrela. O reakciu sme požiadali aj exministrov financií Ladislava Kamenického (50), ktorý však do uzávierky nereagoval, a Petra Kažimíra (52), ktorý sa vyjadriť odmietol.

Radovan Ďurana z inštitútu politických a ekonomických analýz (INESS) Minister financií bude čeliť dvom výzvam. Prinavrátiť Slovensko na mapu investorov a dostať deficit verejných financií do normálu. Kým deficit je náročný, ale typický problém ministra financií, tá prvá výzva je skutočnou výzvou. Nejde len o to, že slovenské firmy platia najvyššiu firemnú daň v regióne, ale o celkovú zmenu prístupu k podnikateľom a investorom. Bez ohľadu na to, či sú domáci alebo zahraniční. Znamená to zjednodušenie a stabilizáciu daňového prostredia. Finančná správa, ktorá nečaká za rohom na chyby podnikateľa. Predvídateľnosť zmien, a novelizácie daňových zákonov, ktoré budú ideálne raz za rok. A v neposlednom rade to chce zaviesť nový prvok v daňovom systéme, ktorý bude Slovensko "predávať". Tak ako kedysi to bola rovnaká sadzba dane. Niečo, čím sa podarí Slovensko odlíšiť od podobných krajín. Slovensko potrebuje nové investície, aby pokračovalo v dobiehaní vyspelejších krajín. Tieto kroky však budú vyžadovať koordinovanú spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva.