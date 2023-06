Je vlastne dvojnásobným premiérom. Necelé dva roky ako predseda vlády s plnými právomocami, takmer päť mesiacov viedol kabinet v poverení. Dnes sa dištancuje od Igora Matoviča (50). Napriek nízkym preferenciám (od 2 do 4 percent) líder Demokratov Eduard Heger (47) verí, že sa do parlamentu dostane.

Mysleli ste si, že sa od Igora Matoviča len tak odchádza? Boli ste taký naivný?

- Nie, nebol som vôbec naivný. Ľudsky ma to zamrzí, lebo nevidím dôvod, prečo ma chce zničiť. Ale dalo sa to čakať.

Ak by ste sa nechytili v predvolebných prieskumoch, vrátili by ste sa k nemu?

- Nie.

Prečo? Bolo by dôvodom aj jeho dnešné správanie?

- Nie preto, ako sa správa teraz. Chcem robiť úplne inú politiku, ako robí Igor Matovič. Chcem robiť politiku pokoja, konštruktívnej spolupráce a riešení pre ľudí, ktoré sú založené na dátach a sú dlhodobo udržateľné. Nechcem robiť politiku hádok.

Rozhádaná je však celá politická scéna.

- Preto ju treba upokojovať.

Demokrati však majú veľmi nízke preferencie. Čím si to vysvetľujete?

- Vidím dva hlavné dôvody. Všetci do nás kopú, všetci nás chcú zničiť, všetci sa nás boja. Ale to už musia povedať občania a jednotlivé strany. Sme strana, ktorá vznikla pred dvoma mesiacmi. Keď chodíme po Slovensku, mňa, Jaroslava Naďa, Karola Hirmana ľudia poznajú. Nevedia však, že vznikla strana Demokrati alebo nevedia, že je to naša strana.

Do volieb sú štyri mesiace. Na koľko percent si koncom septembra trúfate?

- Nerobíme kampaň preto, aby sme sledovali, koľko získame preferencií. Ponúkame službu občanom a slušnú politiku. Veď sme toho aj veľa dokázali, zoberte si, že Slovensko prešlo energetickou krízou tak, že domácnostiam šetríme 250 eur, necítia zdraženie tak výrazne ako v iných krajinách. Bol tu strach, že bude nedostatok plynu, ale zabezpečili sme ho. Priniesli sme významnú investíciu do okresu s najvyššou nezamestnanosťou – do Rimavskej Soboty. To je politika, ktorá má reálne výsledky a ktorá je pokojná a založená na spolupráci.

Ale s nemocnicami sa vám veľmi nedarilo.

- Ale opravili sme veľa nemocníc. Je pravda, že také tie menšie projekty prebiehali a aj sa diali, či už to bolo nejaké centrum na liečbu srdcovo-cievnych chorôb, a tak ďalej. Ale postaviť celú nemocnicu, to nie je projekt na dva roky a treba povedať veľmi vážne, a to, prosím, zase nezľahčujme, nesnažíme sa ľuďom nahovoriť, že za 2 roky nemocnicu postavíme, veď ani dom si za takéto obdobie nespravíte.

V poriadku, pochváliť sa treba. Všimli ste si však, ako si dnes bývalé koaličné strany prisvojujú úspechy?

- Všimol som si to. Je to sebecká politika. Keď je človek sebecký a chce si nahonobiť najviac preferencií, tak sú tu aj konflikty. A to my nechceme.

Je nevýhoda, že už nie ste premiér?

- Myslím si, že teraz mám viac času, aby som mohol komunikovať priority našej strany, viac chodiť medzi ľudí do regiónov. A v tom budeme pokračovať.

Ako sa vám vracalo do parlamentu?

- Prvé, čo sme videli, bol chaos v parlamente. To sme vo vláde nemali. Tým, že som bol predtým štyri roky poslancom, nie je to však nič nové.

Cítiť, že v laviciach Národnej rady sedia štyria bývalí premiéri?

- Zatiaľ podľa mňa ani nie. No cítiť, že predsedovia jednotlivých parlamentných strán už kampaňujú, žiaľ, na úkor štátnych peňazí. Je tam veľa prehnaných sľubov, ktorými chcú ľudí na seba nalákať. Mne to pripomína Roberta Fica, keď v roku 2020 priniesol do parlamentu tesne pred voľbami trináste dôchodky. Sám povedal, že len preto, aby si zabezpečil lepšie preferencie. Jeho návrh nebol krytý zo štátneho rozpočtu a všetci sme to kritizovali, ale dnes strany robia to isté. Populizmus je v parlamente veľmi prítomný a som rád, že strana Demokrati tomu neprepadla.

Ale môže vás to stáť preferencie.

- Úprimne, radšej budem robiť poctivú politiku, ako by som mal teraz klamať ľudí alebo ich okrádať.

Môže sa stať, že nebudete v parlamente.

- Tam ešte nie sme. Verím, že sa tam dostaneme, že ľudia ocenia politikov, ktorí majú skúsenosti a vedia robiť pokojne a konštruktívne. Lebo to v konečnom dôsledku prináša výsledky.

Preto je namieste otázka, či ste sa nemali vyrovnať s Igorom Matovičom predsa len skôr.

- Nedalo sa to, nechcel som ohroziť Plán obnovy. Dnes už máme schválené všetky reformy z Plánu obnovy do konca tohto volebného obdobia a Slovensko smeruje k tomu, že na jeseň dostane ďalších 800 miliónov. Takže tri miliardy eur nám už nikto nezoberie. Preto som sa nechával okydávať a znášal to.

Budete sa v kampani ešte viac dištancovať od Igora Matoviča?

- Odišiel som z OĽaNO, viac sa dištancovať nedá. Teraz skôr budeme svedkami toho, ako bude Igor Matovič na mňa útočiť. Už teraz si vymýšľa veci, ktoré nie sú pravdivé. Ale my zostaneme v našej línii pokojnej a konštruktívnej politiky.