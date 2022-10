Ľudia by sa nemali obávať poňať nadchádzajúce októbrové komunálne a regionálne voľby politicky, aj ako referendum o terajšej vládnej koalícii. Vyhlásil to na tlačovom brífingu po pracovnom sneme strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši jej predseda Peter Pellegrini. Snem strany, ako poznamenal Pellegrini, bol hlavne reakciou na aktuálnu situáciu v republike. "Situácia nie je normálna, naopak, zásadným spôsobom prispieva k frustrácii, pramení až do prejavov hnevu a zlosti občanov tejto krajiny," tvrdí.

Hlasáci Valér Ferko, Peter Pellegrini a Štefan Gašparovič. Zdroj: instragram Hlas-SD

Predseda mimoparlamentnej strany sa opäť nevyhol kritike premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ako i ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ohľadom podpory a pomoci deťom, seniorom. Slovensko podľa neho potrebuje stabilitu, ľudia pre infláciu chudobnejú, hrozí recesia a vláda nedokázala prijať adekvátne opatrenia. Zopakoval, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby.

Snem Hlasu-SD v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: facebook

V súvislosti s blížiacimi sa spojenými voľbami vyzval Pellegrini ľudí, aby dali jasne najavo nominantom OĽANO, že ich nechcú na pozíciách predsedov samosprávnych krajov, primátorov a starostov. "Ľudia môžu z tohto spraviť malé politické referendum a poslať týchto nominantov do minulosti, aby tak odkázali vedeniu OĽANO v Bratislave, že si neželajú túto politiku," zdôraznil.

"Ponúkame novú energiu, novu víziu, pre budúcnosť Slovenska. Slovensko potrebuje celospoločenskú dohodu. Regióny musia mať väčšiu silu pri formovaní štátnej politiky," tieto slová sa objavili počas snemu na profile poslankyne Denisy Sakovej na sociálnej sieti. Tá okrem príhovoru zaujala aj odvážnym outfitom, keď predviedla svoje štíhle nohy v ultra krátkej sukni. Sekundovala jej kolegyňa Zuzana Dolinková, ktorá pre zmenu zvolila kratučké sexi šaty. Prítomní páni rozhodne mali čo robiť, aby sa na sneme sústredili najmä na prácu.

Hlas-SD je podľa tvrdenia jeho predsedu plne organizovanou stranou zastúpenou v každom jednom regióne SR a nebude sa brániť diskusii o zmene volebného systému. "Tak, aby polovica poslancov Národnej rady SR bola volená doterajším spôsobom, ale druhých 75 poslancov bolo volených v každom jednom okrese po jednom, aby bola garancia, že každý jeden okres bude mať svojho zástupcu," priblížil predseda strany.

Strana opätovne vylúčila pred nadchádzajúcimi voľbami spoluprácu s OĽANO a ĽSNS, pričom toto bude podľa predsedu platiť aj pred parlamentnými voľbami. Rozhodnutie v prípade iných strán podľa Pellegriniho nepadlo. V prípade Republiky sa Hlas-SD snažil nevytvárať spojenectvá v komunálnych voľbách, nevylúčil, že sa strana s nimi vyskytla v širšej koalícii.

