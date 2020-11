Premiér Igor Matovič (OĽANO) hodnotí výsledky počtu prípadov nákazy novým koronavírusom pozitívne. Tých bolo za sobotu 1200. Predseda vlády hovorí, že za päť týždňov Slovensko nemalo za sobotu také dobré výsledky. Pripisuje to aj celoplošnému testovaniu. Uviedol to na sociálnej sieti.

Poukázal na to, že sedemdňový kĺzavý priemer je 1610. Odkazuje na konzílium odborníkov, podľa ktorého by mal klesnúť pod úroveň 750, aby sa na Slovensku mohli zapnúť okresné semafory. Podľa nich by sa následne mohli postupne otvárať školy či reštaurácie.

Zdôraznil však, že Slovensko je "štát a nie spoločenstvo nezávislých okresov". Uviedol, že stovky tisíc ľudí denne migrujú z okresu do okresu. "To znamená, že máme jeden prepojený organizmus nemocníc. To znamená, že ak sme celoštátne na hranici kapacít nemocníc, nemôžeme si dovoliť svietiť nazeleno v akokoľvek zelených okresoch, lebo aj v nich by pribúdali stovky nových pacientov a zlyhal by nám spoločný systém záchrany zdravia a životov,"reagoval.

Matovič zároveň tvrdí, že efekt plošného testovania sa čoskoro vypne a krivka prestane klesať. "To znamená, musíme ešte niečo silné spoločne spraviť," napísal na sociálnej sieti, pričom poukázal na to, že susedné Rakúsko sa v sobotu (14. 11.) rozhodlo "pre silný lockdown", čo považuje za jednu z možností.

Ako ďalej uviedol, alternatívou bolo aj komunitné testovanie. Podľa jeho názoru malo dopomôcť k tomu, aby sa na Slovensku koncom novembra mohli otvoriť školy a reštaurácie. "Bohužiaľ, vieme, ako idea komunitného testovania dopadla,"komentoval.

Trvá na tom, že má dve základné podmienky určené konzíliom odborníkov. Tými sú denný počet pozitívnych 750 a maximálne 2000 pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19. "Ak sa chceme správať ako ľudia, musí nám záležať na tom, či svojím užívaním si vlastnej slobody v zelenom okrese nepripravíme niekoho iného v červenom okrese o možnosť zachrániť jeho život," uzavrel.