Po boku známeho saskára už nejaký čas žiari výrazne mladšia partnerka Miroslava Valovičová, generálna komisárka slovenskej expozície na EXPO Dubaj. Sympatická tmavovláska si Drobu získala natoľko, že sa jej počas Vianoc rozhodol verejne vyznať lásku. „Po šiestich rokoch opäť žijem pod jednou strechou so ženou. Akože single päťdesiatnik so softvérom dvadsiatnika má fest dobrý život, ale čosi mi tam predsa len chýbalo. A ja som to našiel. V poslednej chvíli,“ pochválil sa na sociálnej sieti.

Bratislavský župan si pritom v statuse priznal aj vlastné chyby. „Obrastený machom, s pavučinami v kúte a vyše roka neumytými oknami. Špagety Barilla z roku 2011 nejdem spomínať. Zrazu prišla perfekcionistka a všetko je naruby. Vyrovnávam sa s tým, ale dám to. Lebo ju milujem,“ uzavrel.

Droba však zďaleka nie je jediným politikom, ktorý sa vo virtuálnom priestore pred zrakmi priateľov a fanúšikov mení na Dona Juana. Pomerne obratným vo svete lásky sa ukazuje aj premiér Eduard Heger (45), u ktorého si na sociálnej sieti možno všimnúť status so slovami „Milujem ťa, Lucia Hegerová“ či odkaz, v ktorom svoju polovičku oslovuje „láska“.

Nezaostáva ani premiérov stranícky šéf Igor Matovič (48). „Bolo to dávno, v čase, ktorú naša Rebeka obdobím dinosaurov nazýva. 1998. Mali sme kanceláriu Trnavská na intráku a kamarát mi robil kontrolu účtovníctva. Rád sa počúval a mne sa akosi za ním nechcelo ísť. Bolo však už desať večer, a tak sa patrilo,“ priblížil pred časom Matovič svoj príbeh lásky na sociálnej sieti. „Vo vestibule za kvetinovou stenou v prítmí tri baby karty hrali, tak som sa ich opýtal, či náhodou do páru im niekto nechýba. Vždy lepšie‚ ako za chlapom ísť. Sadol som si vedľa nej a už som z nej oči nespustil,“ uviedol. Ako dodal, hoci ho súčasná manželka Pavlína najprv vôbec nechcela, podarilo sa mu presvedčiť ju. „O rok sme boli svoji a odvtedy pri mne stojí. Kopa radostí, ale aj kopa ťažkých chvíľ, v ktorých ma mohla nechať ísť. Zostala. Môj pevný múr nárekov, moja sila, moja nádej. Moje odpustenie. Malá silná žena. Ona,“ dokončil vyznanie.

O čosi horšie dopadol pred rokom pokus o vyznanie lásky v podaní ministra práce Milana Krajniaka, ktorý si za svoje vyznanie vyslúžil nemalú dávku kritiky!

