Parlamentné voľby by na konci apríla vyhral Hlas-SD so ziskom 24,4 percenta voličov. Druhé by skončilo hnutie OĽANO (11,8 percenta), tretia SaS (11,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry Polis pre TV JOJ v dňoch 24. - 28.4. na vzorke 1091 respondentov.

Na štvrtom mieste by sa umiestnil Smer-SD so ziskom 10,8 percenta opýtaných, nasleduje hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 7,6 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostala Aliancia s 5,8 percentami voličov a Progresívne Slovensko, ktorému by hlas odovzdalo 5,1 percenta opýtaných.

Hlasu-SD by tak pripadlo v Národnej rade SR 48 mandátov, hnutiu OĽANO 23, SaS by obsadila 22 kresiel a Smer-SD 21 stoličiek. Sme rodina by dostala 15 mandátov, Aliancia 11 a Progresívne Slovensko 10.

Mimo parlamentu by zostala vládna strana Za ľudí, volilo by ju iba 4,7 percenta respondentov, aj KDH so 4,5 percentami voličov. Nasledujú strany Republika (3,3 percenta), Dobrá voľba (3,2 percenta), ĽSNS (3 percentá), SNS (2,8 percenta) a Spolu (1,5 percenta).

Účasť by podľa prieskumu bola 62 percent. Nerozhodnutých bolo 26 percent respondentov a určite by voliť nešlo 12 percent opýtaných.