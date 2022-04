„Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“ Túto otázku položila agentúra AKO v prieskume pre TV JOJ a jej reláciu Na hrane. Zber dát prebiehal od 5.4. do 11.4.2022. 66,3 percent opýtaných odpovedalo "Viem koho by som volil", 13,1 percent "Nešiel by som voliť". 19 percent zvolio "Neviem" a 1,6 percenta nechcelo odpovedať.

OĽaNO sa po dlhodobom páde zastabilizovalo. Zdroj: TASR

Nasledujúca otázka znela: "Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať

aj nejakú inú." Z odpovedí vyplýva, že so ziskom 18,9 percenta by voľby vyhrala strana Hlas-SD. Druhý by skončil Smer-SD Roberta Fica a to so 14,5 percentami. Tretia SaS skončila so ziskom 14 percent.

Napriek viacerým kauzám sa na stabilných číslach drží OĽaNO. Získali by 8,9 percent. Progresívne Slovensko sa teší vysokým číslam tiež, stranu by volilo 8,7 percent opýtaných.

Prieskum so sebou priniesol aj poriadne ŠOKUJÚCE výsledky. Tie sa dozviete v našej galérii.