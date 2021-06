Voľby do Národnej rady (NR) SR by na začiatku júna vyhrala strana Hlas-SD so ziskom 22,5 percenta hlasov.

NAJNOVŠÍ prieskum: Do parlamentu by sa dostal NOVÁČIK, Za ľudí obrovský PREPAD

V prieskume preferencií volebných strán nasleduje Smer-SD, ktorý by získal 14,8 percenta, a SaS so ziskom 11,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Actly pre Topky.sk a Zoznam.sk.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO (8,3 percenta hlasov), Progresívne Slovensko (7,5 percenta) i KDH (6,3 percenta). Nad päť percent by dosiahlo aj hnutie Sme rodina (5,5 percenta) a Republika (5,4 percenta).

Do NR SR by sa nedostala Aliancia (3,7 percenta), SNS (3,5 percenta), Za ľudí (3,4 percenta), ĽSNS (3 percentá) ani Dobrá voľba (2,4 percenta). Pod jedno percento hlasov by získala strana Spolu (0,9), Život-NS (0,4) a Kresťanská únia (0,3 percenta). Zvyšných 0,6 percenta by si podelili iné strany.