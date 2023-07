Podľa informácií spravodajského portálu tvnoviny.sk sa preferencie Smeru aj Hlasu oproti predchádzajúcemu prieskumu mierne znížili, naopak, Progresívne Slovensko stúplo o pár desatín percent. "Na čele sa drží Smer s 18,1 percentami hlasov. Nasleduje Hlas, ktorého by volilo 16 percent opýtaných voličov. Prvú trojku uzatvára Progresívne Slovensko so 14,3 percentami hlasov."

Republika v prieskume získala 8,7 percenta a OĽANO skončilo s 6,2 percentami hlasov. Hnutie kandiduje ako koalícia a na vstup do parlamentu by potrebovalo aspoň sedem percent hlasov. „Podľa aktuálnych preferencií by hnutie Igora Matoviča ostalo mimo parlamentu.“

Podľa najnovších informácií z prieskumu by sa do parlamentu dostalo aj hnutie Sme rodina s 5,6 percentami a tesne preliezla aj strana SaS (5,2 percenta) a SNS (5,1 percenta). "Pred bránami národnej rady by skončila Aliancia (4 percentá), Demokrati (3,8 percenta) a ĽSNS (2,3 percenta). Ostatné kandidujúce strany nedosiahli v prieskume ani dve percentá."