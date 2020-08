Po niekoľkohodinovom zasadaní konzília odborníkov sa včera pred ôsmou hodinou večer postavil pred novinárov minister zdravotníctva Marek Krajčí spoločne s hlavným hygienikom Jánom Mikasom, epidemiologičkou Zuzanou Krištúfkovou či viceprezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou, aby informovali o záveroch rokovania. Hneď prvým bola závažná zmena v zozname tzv. „červených krajín“. Medzi tie z pohľadu pandémie nového koronavírusu bude od 1. septembra patriť Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. Neodporúča sa cestovať ani do Grécka, bude patriť medzi rizikové krajiny.



„Ľudia, ktorí sa vrátia z rizikovej krajiny po 1. septembri, budú musieť absolvovať povinnú karanténu, avšak už nie 14-dňovú, ale len desaťdňovú. Celkovo cestovanie a následný návrat do rodnej krajiny je najväčším problémom v boji s pandémiou na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva Krajčí.

Za august podľa jeho slov takéto prípady dosiahli približne 24 percent z celkového počtu prípadov. Minister upozornil najmä na zvýšený počet importovaných prípadov z Českej republiky, ako aj z Chorvátska, kde sa podľa jeho slov situácia v posledných dňoch výrazne zhoršila.

Marek Krajčí zároveň dodal, že v súvislosti s novým koronavírusom plánujú opäť zriadiť aj veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé centrum by mohlo aj vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.



Ďalšiu, pre mnohých občanov nepríjemnú zmenu, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas. Ten povedal, že hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí a interiérové podujatia nad 500 ľudí budú zakázané. Povinnosťou bude aj nosenie rúška. Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenia vo veci rizikových krajín aj povinnosti zamestnávateľov. Rúška budú povinné aj v školách s výnimkou prvého stupňa.

Zaujímavosťou na rokovaní konzília bola aj účasť viceprezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej. Tá na tlačovej konferencii oznámila, že polícia priloží ruku k dielu a zameria sa na boj s pandémiou predovšetkým v nákupných centrách alebo na spoločenských akciách. Zároveň bude ostro sledovať od začiatku školského roka nosenie rúšok v MHD a nemocniciach. Polícia sa taktiež zameria aj na cudzincov pracujúcich na Slovensku.

„My sme boli za otvorenie obchodov, ale pri otváraní hraníc sme mali byť opatrní. Je to jeden z dôvodov druhej vlny,“povedala predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (36). Slovensko je na prvý pohľad s 1 400 aktívne nakazenými dobre, no v porovnaní s prvou vlnou je to už teraz o 400 aktívnych prípadov viac! Červené čísla sú hlavne v Bratislave. Vallo pre denník N povedal, že hlavné mesto by malo byť do riešenia situácie zapájané viac: „Mrzí ma, že Bratislava nie je členom pandemickej komisie ani krízového štábu vlády.“ Cigániková si myslí, že v boji s koronavírusom treba rázne zasiahnuť: „Musíme zvýšiť testovanie a sledovať prípady. Niekedy podozrivého aj týždeň neotestujú a on behá po svete. Personálne sa to nezvláda, preto by mal štát spolupracovať aj so súkromníkmi. Hranice by mali byť prísnejšie sledované a malo by sa prísne kontrolovať dodržiavanie karantény.“

Opozičná strana Smer si myslí, že vláda situáciu vôbec nezvládla. „Premiér Igor Matovič (47) po veľkej mediálnej bubline opustil tému korony a boja s ňou. Vláda nevyužila čas a absolútne nezvládla prípravy na druhú fázu pandémie, o čom svedčí nepripravenosť zdravotníckych zariadení či škôl pred začiatkom školského roka,“napísal hovorca Smeru Ján Mažgút. Cez svoju hovorkyňu Patríciu Medveď Macíkovú sa k situácii vyjadril aj expremiér Peter Pellegrini z novej strany Hlas: „Vláda premárnila čas pred príchodom druhej vlny, aby sa na ňu lepšie pripravila, dokázala reagovať s dostatočným predstihom, poskytovať ľuďom presné a včasné informácie, aby sa mohli zariadiť. Nevyhnutnosťou na zvládnutie druhej vlny je dostatočná pripravenosť slovenského zdravotníctva a dôvera ľudí v opatrenia vlády, ktorá je však neustále naštrbovaná chaotickou komunikáciu a amaterizmom vlády a jej predsedu.“

