Raketový vzostup! Aj tak by sa dala popísať dvojmesačná kariéra ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51). Práve jeho Slováci v prieskume agentúry Focus označili za najdôveryhodnejšieho člena vlády. Dôveruje mu 36,5 percenta a nedôveruje 53 percent respondentov. A hoci uznanie našincov možno označiť za politický úspech, experti si pre ministra pripravili studenú sprchu!

Vymenovanie vojenského generála do čela problematického rezortu, zdá sa, Slováci ocenili. Lengvarský sa ani nie po dvoch mesiacoch strávených v úrade ocitá na vrchole rebríčka dôveryhodnosti. "Danú spätnú väzbu si veľmi vážim a zároveň ju prijímam s pokorou," vyjadril sa na margo výsledkov prieskumu Lengvarský, ktorý má zdá s budúcnosťou rezortu veľké plány. "Uvedomujem si, že práca v zdravotníctve a starostlivosť o pacienta je aj poslaním, preto by som si želal byť ministrom, v ktorom zdravotníci budú cítiť oporu a rešpekt k ich práci. Máme pred sebou zároveň veľkú reformu zdravotníctva – reforma nemocníc, neodkladnej zdravotnej starostlivosti či ambulantnej siete. Je pred nami dlhá a náročná cesta, kde však v cieli vidíme spokojného pacienta, viac zachránených životov a spokojného zdravotníka.“

Hoci Lengvarského slová, ako aj výsledky prieskumu pôsobia sľubne, skúsený politológ Miroslav Řádek upozorňuje, že dôvera ľudí k politikom čiastočne závisí od miery ich medializácie. „Verejnosť je v čase globálnej pandémie citlivejšia na vlastné zdravie a chce veriť, že v tomto okamihu práve minister zdravotníctva zvládne svoju úlohu. Pri osobe generála ukážkovo vidieť, ako si politický funkcionár dokáže získať sympatie, ak má zrozumiteľnú komunikáciu, nepolitikárči, neklame a nekradne," uviedol.

Podľa politológa Miroslava Štefančíka môže byť dôvodov na zvýšenú mieru popularity niekoľko. „Ministrom je len krátko, takže nemal čo pokaziť. Druhý dôvod je, že nechodí dlho okolo horúcej kaše, ale vyjadruje sa priamo a jasne," zhodnotil odborník, pričom poukázal na fakt, že Lengvarský je rovnako ako minister financií Igor Matovič (47) súčasťou vládnej OĽaNO. „Jeho dôvera svedčí o dôležitej skutočnosti, a síce, že prepad preferencií OĽaNO nemusel byť spôsobený pandémiou. Vidíme, že aj človek, ktorý má riešenie problémov o pandémii ako prioritnú úlohu, si dokáže udržať stabilnú podporu. Dôvod klesajúcich preferencií OĽaNO je preto potrebné hľadať niekde inde," zhodnotil. „Odpoveď nám pomôže nájsť ten istý prieskum, ak sa pozrieme na jeho koniec, na ktorom svieti meno Matovič," uzavrel.

Rudolf Zajac - exminister zdravotníctva Slovenskej republiky Zdroj: Tony Štefunko

Názor, že Lengvarský je v úrade príliš krátko na to, aby bolo možné jeho prácu hodnotiť, zdieľa aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac (70). „Výsledok prieskumu nie je ani tak dobrá vizitka ministra Lengvarského, ako zlá vizitka súčasnej vlády," zhodnotil so slovami, že minister zatiaľ neurobil nič dobré ani zlé. „Má na konte niekoľko vyjadrení, prostredníctvom ktorých naznačil, že Matovič mu nebude kafrať do remesla. Ak si dobre spomínam, tak v zdravotníckych novinách vyhlásil, že Matovičove statusy na sociálnych sieťach ho nezaujímajú, pretože republika sa neriadi statusmi,” povedal. „Objektívne sa však jeho práca bude dať hodnotiť až o ďalších štyri či päť mesiacov," dodal.

Kariéra ako z filmu: Lekár, generál, riaditeľ a minister Lengvarský ešte v roku 1993 absolvoval Vojenskú lekársku akadémiu J. E. Purkyňe v Hradci Královom, odkiaľ si odniesol lekársky titul MUDr. so špecializáciou na všeobecné lekárstvo a bola mu priznaná vojenská hodnosť nadporučík. Vo vojenskom prostredí sa mu darilo a po sérii povýšení to dotiahol až na hodnosť generála. Do kresla ministra zdravotníctva zasadol po demisii svojho predchodcu Marka Krajčího (47), ktorému definitívne „zlomila krk" koaličná kríza vyvolaná nákupom ruskej vakcíny Sputnik V. Lengvarský pred vymenovaním do čela zdravotníckeho rezortu pôsobil pôsobil ako riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.