Tata bol šibal a beťár a zostalo mu to na celý život. Aj takto si na Vladimíra Krčméryho († 62), ktorý v utorok 20. decembra náhle umrel na infarkt myokardu, spomínajú jeho najbližší, no najmä jeho 4 deti a milovaná manželka Terézia. Posledná rozlúčka s profesorom, ktorý sa do povedomia Slovákov dostal hlavne počas prvej vlny covidu, sa konala v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Okrem najbližších sa prišli rozlúčiť kolegovia, politici, priatelia, známi, ale aj široká verejnosť.