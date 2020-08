K tragickým okolnostiam prišlo v sobotu 25. júla medzi Komárnom a obcou Iža, kde sa Dolinayovo auto čelne zrazilo s protiidúcim vozidlom, ktoré náhle vybočilo do protismeru. Podľa našich informácií v ňom mali sedieť dve osoby, ktoré utrpeli rôzne zranenia a ošetrili ich v komárňanskej nemocnici. Štátny tajomník bol na mieste mŕtvy a jeho manželka bola letecky transportovaná do novozámockej nemocnice. „Pacientku previezli leteckí záchranári, je v bezvedomí, v kritickom stave na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ informoval ešte v sobotu hovorca nemocnice Ján Baček. Bohužiaľ, z bratislavskej nemocnice, kam bola Dolinayova manželka neskôr prevezená, prišla v piatok v dopoludňajších hodinách smutná správa. Zuzana následkom zranení podľahla. Ako sme sa dozvedeli zo zdroja blízkeho zosnulým manželom, keď Dolinayovú prevážali do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, mala už mozgovú smrť.

Celá smutná udalosť nesie so sebou ešte jednu životnú tragédiu. Tá sa týka malého Adriana, ktorý bol, ako bolo dobre známe, adoptovaný. V priebehu necelých troch rokov tak prišiel už druhýkrát o rodičov. Napriek tomu by sa však do detského domova vrátiť nemal, podľa informácií TV Markíza by si totiž chlapčeka chcela osvojiť Zuzanina sestra.

Vladimír Dolinay sa ako dlhoročný komunálny politik zaoberal najmä otázkami transparentnosti, korupcie či životného prostredia. „Žil pre Slovensko, pre Bratislavu, pre Petržalku. Žil pre pomoc komukoľvek, kto ju potreboval,“ povedal o nebohom tajomníkovi exprezident Andrej Kiska (57). V parlamentných voľbách sa Dolinay na kandidátke strany Za ľudí uchádzal o post poslanca, ktorý sa mu nepodarilo získať. Po troch mesiacoch bol však vymenovaný za Štátneho tajomníka na ministerstve kultúry.

Jeho manželka Zuzana v minulosti pôsobila v KDH a neskôr v Inštitúte celostnej edukácie. V súvislosti s ňou však naberá celá tragédia aspoň akú-takú malú nádej na lepší koniec. Za všetko svedčí status, ktorý na sociálnej sieti zverejnil známy politický stratég a odborník na komunikáciu Michal Novota. „Ten koniec nevyzerá ako happy end, to vôbec, ale on ním je. Zuzka sa rozhodla darovať svoje orgány druhým a ísť tam, kde jej vždy bolo najlepšie, k Vladovi. Ako by to aj mohlo byť inak? Na taký príbeh sa nezabúda,“napísal a tak sa zdá, že Dolinayova manželka stihla ešte pred smrťou urobiť rozhodnutie, ktoré možno niekomu inému zachráni život! Vzhľadom na tento status sme sa s Novotom snažili aj skontaktovať, aby informáciu potvrdil, do uzávierky vydania sa nám to však nepodarilo. Pohreb Vladimíra Dolinaya sa uskutoční 3. augusta v kostole na Františkánskom námestí v Bratislave, pochovaný bude na petržalskom cintoríne v Kopčanoch. Česť ich pamiatke.