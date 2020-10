Medzinárodné podujatie Globsec sa pre druhú vlnu koronavírusu uskutoční v špeciálnom hybridnom režime. Napriek tomu sa na ňom zúčastnia popredné osobnosti domácej ale i zahraničnej politiky a chýbať nebudú ani odborníci. Za vrchol by sa dalo označiť zajtrajšie vystúpenie Madeleine Albright. Rečníci aj pozvaní musia pritom dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia.

Test na koronavírus nemôžu mať starší než 12 hodín a na miesto plánovanej tisícky sa na konferencii zúčastní maximálne 250 ľudí. Zároveň sa väčšina účastníkov diskusií na podujatí zúčastní virtuálne, teda nebude na konferencii prítomná fyzicky.

Na snímke účastníci Globsec Tatra summit 2019 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 11. októbra 2019. FOTO TASR - Oliver Ondráš

Výnimka od úradov

Podujatie sa môže uskutočniť vďaka všeobecne platnej výnimke Úradu verejného zdravotníctva, že podujatie nad 50 účastníkov sa môže uskutočniť v prípade, že budú všetci účastníci otestovaní, ktorá platí od jari. Konferencia je tiež organizovaná za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré súvisia so zamedzením šírenia COVID-19. Každý účastník sa musí preukázať negatívnym testom, ktorého výsledok nie je starší ako 12 hodín, rovnako počas samotného podujatia budú dodržiavané prísne opatrenia ako je nosenie rúšok alebo dodržiavanie bezpečných rozostupov.

GLOBSEC nie je jediné podujatie, ktoré sa koná vďaka tejto výnimke, cez víkend sa konal Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, tiež medzinárodný kultúrny festival Amplión v Banskej Štiavnici a máme informácie, že sa plánujú viaceré podujatia vďaka tomuto nariadeniu. Môže ísť pritom o pozitívny signál pre organizátorov a účastníkov ďalších podujatí doma aj v zahraničí, že je možné ich zorganizovať aj za zachovania prísnych opatrení.

Pre tých účastníkov, ktorí nemajú možnosť testovania, zabezpečí organizátor testovanie na mieste, prostredníctvom PCR a tzv. rýchlo-testov.

Na prípravách sa podieľa množstvo ľudí, vrátane podporného personálu - šoférov, ochrankárov, technikov a ďalších ľudí, ktorí sa konferencie fyzicky nezúčastnia. Organizátor sa ich rozhodol preventívne testovať tiež s cieľom zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť podujatia. "Už na jar nám bolo jasné, že epidémia koronavírusu môže udrieť prostredníctvom druhej vlny. Leto sme preto využili naplno na prípravy pre zabezpečenie testovania hostí ako aj na tvorbu dôsledného zdravotného protokolu,"poznamenal Robert Vass, prezident fórumu Globsec.

Na snimke zlava velvyslanec slovenskej republiky pri EU Ivan Korcok a profesor Institutu pre ekonomicky a socialny vyskum Trinity College v Dubline John Fitzgerald pocas diskusie o europskej ekonomickej integracii v ramci siedmeho rocnika Bratislavskeho Globalneho bezpecnostneho fora GLOBSEC 2012. MICHAL SMRCOK

Opatrenia nepustia

Všetky opatrenia organizátor pripravil po konzultáciách s konzíliom epidemiológov, s hlavným hygienikom ako aj ministerstvom zdravotníctva. "Samozrejmosťou počas podujatia bude aj dodržiavanie hygienikmi odporúčaných vzdialeností, nosenie rúšok alebo meranie telesnej teploty pri všetkých vstupoch. Bezpečnostný štandard konferencie je nastavený veľmi vysoko. Nevieme, či tu s nami Covid bude rok, dva, alebo tri. Isté je, že tým že za tento čas kongresy, kultúra a šport nemôžu zastať. Musíme hľadať spôsoby ako žiť ďalej, ale zaviesť aj zodpovedné hygienické štandardy. Chceme tak ukázať a motivovať všetkých organizátorov podujatí, že aj s Covidom sa dá žiť a organizovať bezpečné podujatia,"doplnil Vass.

Medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2018 v Bratislave 17. mája 2018. FOTO TASR - Marko Erd

Regionálne pôsobenie

Podujatie je tento rok zamerané najmä regionálne. "Na podujatí vytvárame špeciálny hygienický perimeter, to znamená, že sa dnu nedostane nikto, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že to bude jedno z najbezpečnejších miest. Covid-19 je transformatívna a multidimenzionálna kríza, má dopad na našu ekonomiku, bezpečnosť, geopolitiku, sociálny a zdravotný systém. Svet sa počas tejto pandémie miesto spolupráce uzavrel do hraníc,"povedal Róbert Vass pre náš denník.

Hlavným motívom tohtoročnej konferencie je „Uzdravme svet spoločne“, je to výzva na medzinárodnú spoluprácu.

Cieľom je hľadať spoločné európske riešenia na vážnu krízu. "Táto konferencia môže pomôcť zvýšiť hlas Slovenska na medzinárodnej scéne pri hľadaní odpovedí na dôsledky tejto krízy. Zároveň, v tejto zložitej situácii spôsobenej pandémiou, dostánu vďaka konferencii prácu ľudia, ako sú osvetľovači, technici, zvukári ale aj zamestnanci hotela, v ktorom sa podujatie uskutoční a to v čase krízy nie je málo," dodal Vass.