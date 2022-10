NAJ trapas

O ten sa postaral predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Napriek tomu, že sa volieb zúčastňuje dlhé roky, pri volebnej urne pôsobil ako totálny začiatočník. Obálky so zakrúžkovanými hárkami totiž chcel vhodiť nezalepené. Od fiaska ho na poslednú chvíľu zachránili členovia volebnej komisie, a tak expremiér narýchlo obálky lepil položené na urne.

Peter Pellegrini - odvolené Zdroj: Instagram - Peter Pellegrini

NAJväčšie prekvapenie

Najväčším volebným prekvapením bolo jednoznačne víťazstvo Branislava Becíka vo voľbách na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Starosta obce Dvory nad Žitavou zosadil z trónu po 21 rokoch Milana Belicu. Víťaz získal 27,49 percenta hlasov, kým jeho náprotivok len 21,85 percenta. V tomto prípade ide aj o pomyselný súboj medzi Smerom a Hlasom, keď prvá menovaná strana ťahala po rokoch za kratší koniec. Becík vďačí za svoj úspech zaiste aj intenzívnej kampani na sociálnej sieti. Len na Facebooku má totiž viac ako 97-tisíc sledujúcich. Belicu sleduje na rovnakej stránke 600 ľudí.

NAJtesnejší súboj

Prešovský samosprávny kraj povedie aj ďalšie volebné obdobie župan Milan Majerský. Na rozdiel od ostatných predsedov krajov však predseda líder KDH nemal svoje víťazstvo od prvotných výsledkov vôbec isté. Vyše hodiny viedol kandidát Hlasu-SD Michal Kaliňák, ktorý sa napokon z víťazstva síce neradoval, no svojím výsledkom vyslal jasný signál, akú podporu má na východe Slovenska. Majerský získal 111 343 hlasov, Kaliňák 83 205. Mimochodom rovnako tesné to bolo aj v Žilinskom kraji, kde však Erika Jurinová viedla už po prvotných sčítaniach. Napokon získala 80 049 hlasov, druhý Igor Choma 55 571.

Na Slovensku sa v sobotu konali historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na snímke druhý vpravo súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a kandidát na predsedu PSK Milan Majerský, ktorý vybaľuje z krabice darček - župan s menom Milan počas osláv víťazstva vo voľbách na základe zverejnených predbežných neoficiálnych výsledkoch v Prešove v sobotu 29. októbra 2022. Druhá vľavo manželka Miriam Lexmann. FOTO TASR - Milan Kapusta Zdroj: Milan Kapusta

NAJvýraznejšia výhra

Fenoménom volieb sa stali okrem Bratislavy aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Tam zožal obrovský úspech staronový župan TSK Jaroslav Baška. Jeho 131 705 hlasov je o 100-tisíc viac, než koľko získal druhý Peter Máťoš. „Ďakujem svojej rodine, blízkym aj kolegom za to, že so mnou zvládli posledné náročné týždne. Som hrdý na náš spoločný úspech a ešte viac sa teším na ďalšie výzvy, ktoré máme pred sebou," napísal po svojom úspechu Baška na sociálnej sieti. Podobne, mimochodom, zvalcoval v Bratislavskom samosprávnom kraji Juraj Droba kandidáta Smeru-SD Jána Mažgúta.

NAJdlhšie úradujúci primátori

Primátor Richard Rybníček bude pod hradom Matúša Čáka šéfovať už štvrté volebné obdobie, a to vďaka masívnej podpore až 72,94 percenta voličov. „Je to štvrtýkrát za sebou viac ako 70 percent. Ide o obrovskú silu, aj keď bola menšia účasť. Budem osobne robiť všetko pre to, aby som presvedčil všetkých obyvateľov mesta, že táto voľba je pre toto mesto správna, že je to o nás všetkých," konštatoval Rybníček po výhre. Zaujímavým fenoménom je aj Anton Danko, staronový primátor Popradu. Ten funkciu obhájil so ziskom 61,13 percenta hlasov. Danko vedie mesto od roku 2002 so štvorročnou prestávkou v rokoch 2014 až 2018, keď bol primátorom Jozef Švagerko.

NAJmladší župan

Titul najmladšieho predsedu samosprávneho kraja patrí jednoznačne Ondrejovi Lunterovi, do soboty podpredsedovi Banskobystrickej župy. Žezlo prevezme po svojom otcovi Jánovi Lunterovi. Mladý Lunter prevezme úrad vo veku 35 rokov, čím je momentálnym rekordérom.

