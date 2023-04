Rázsochy sa zrejme nestihnú... obávajú sa niektorí poslanci, no veľké nádeje projekt dnes nevzbudzuje ani v skúsených developeroch. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (46) pochybnosti odmieta. Je presvedčený, že o peniaze z Plánu obnovy neprídeme a štát napokon nemocnicu postaví. Sú tieto ambície reálne?

Výstavba nemocnice na Rázsochách by mala byť spolu s martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov Plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby bratislavskej nemocnice má byť 281 miliónov eur a dokončiť sa má do druhého kvartálu roku 2026. No zatiaľ čo Hegera ambície uspieť neopúšťajú, mnohí sa na dostavbu vytúženej nemocnice dívajú skepticky.

Nemocnica Rázsochy: Búranie pôvodnej stavby (január 2020)

Niekdajšia šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (39) tvrdí, že výstavba Rázsoch sa stihnúť nedá, a preto by vláda mala sumu vyčlenenú z Plánu obnovy radšej presunúť do regionálnych nemocníc. Národná nemocnica sa podľa nej na základe politickej dohody stavať dá, a to z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. „Odmietame, aby pre politickú zbabelosť nominantov OĽaNO prišli pacienti o nové zrekonštruované nemocnice, ktoré sú potrebné," povedala.

Eduard Heger Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Skepticky sa na včasnú realizáciu projektu díva aj šéf parlamentu Boris Kollár (57). „Myslím si, že je to nezmysel, časovo sa to proste stihnúť nedá," vyhlásil v diskusnej relácii TV JOJ Na hrane. Výrazné pochybnosti vyjadril aj jeho spoludiskutujúci, exminister hospodárstva Richard Sulík (55). „Súkromnému investorovi, akým je Penta, to trvalo šesť či osem rokov," pripomenul. Aj podľa exministra by bolo rozumnejšie peniaze vyhradené na výstavbu Rázsoch prerozdeliť regionálnym nemocniciam.

Na snímke plocha po zbúranej stavbe nemocnice Rázsochy. Bratislava, 24. apríla 2022. Zdroj: Michal Svítok

Naopak, Heger vo štvrtok uviedol, že projekt sa podľa informácií, ktorými disponuje, dá stihnúť. „Využijeme všetky nástroje na to, aby sme využili peniaze z Plánu obnovy na výstavbu Rázsoch," povedal. Premiér zároveň deklaroval, že nedopustí, aby vyčlenené peniaze na Rázsochy prepadli. „Samozrejme, že máme aj plán B a C... Sústreďujeme sa však na najvyšší ciel, a to je mať Rázsochy a mať ich zaplatené z Plánu obnovy," doplnil.

Riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) Lívia Vašáková priblížila, že s Európskou komisiou (EK) sa intenzívne rokuje aj o posunutí niektorých termínov, s ktorými počíta Plán obnovy. „Za NIKA som spomínala, že rokujeme s EK o tom, aby sme posunuli míľnik, ktorý je na konci roka 2025 na polovicu roka 2026. Neformálne máme vyrokované, že toto by sa malo podariť. Formálne by sme sa to mali dozvedieť až v júli," konštatovala. S EK sa podľa nej dohodli aj na navýšení jednotkových cenových benchmarkov.

Názory politikov sa teda rôznia, no čo si o šibeničnom termíne myslia odborníci? „Spoločnosť Svet zdravia postavila dve nemocnice. Michalovce sme stavali sedem rokov, Bory päť rokov, príprava štyri roky stavebná časť bez verejného obstarávania. Bavíme sa o 9 rokoch. Môj osobný názor je, že sa to nestíha,“ povedala na zdravotníckom výbore projektová manažérka spoločnosti Svet zdravia Miriama Letovanec.

