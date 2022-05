O otvorení novej školskej športovej haly vo Vranove nad Topľou informoval ako prvý Korzár. Podľa denníka na podujatie pozvali aj dvoch politických rivalov: lídra Hlasu-SD Pellegriniho a šéfa strany Sme rodina Borisa Kollára. Napriek tomu, že ide o predstaviteľov koalície a opozície, na zverejnených fotografiách z akcie bok po boku a s úsmevom na tvári otvárajú športovú halu vo Vranove.

Predseda parlamentu Boris Kollár a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini slávnostne otvorili športovú arénu PKO vo Vranove nad Topľou. Zdroj: instagram/parlamentsr

Aj keď otvorenie novej športovej haly pri Základnej škole Lúčna bolo avizované v oficiálnom programe predsedu Národnej rady, novinárov nakoniec na akciu nevpustili. Rozhodnúť vraj mala o tom riaditeľka školy Lúčna Blažena Matisová, tá však tieto správy poprela a tvrdí, že pokyn na nevpustenie novinárov prišiel zo strany zriaďovateľa mesta Vranov nad Topľou. Naopak, podľa nezávislého krajského poslanca z Vranova, honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického, išlo o nedorozumenie súvisiace s nedostatočnou kapacitou bufetu...

Ďalším bizarným bodom otvárania novej športovej haly bolo zistenie, že objekt dostal názov Aréna PKO, čo však neznamená skratku pre „park kultúry a oddychu“. Má odkazovať na iniciálky mien trojice politikov – Kollár, Pellegrini a Obický, ktorí sa o výstavbu haly pričinili. Dohady o pôvode názvu potvrdil pre Korzár aj samotný Obický, Pellegrini aj Kollár to však popierajú.

„Vláda Petra Pellegriniho vyčlenila v roku 2019 milión eur na prekrytie futbalového ihriska vo Vranove nad Topľou a výstavbu futbalovej arény,“ vysvetľovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. „Každý súdny človek pochopí, že v roku 2019 by do názvu arény nešiel nikto zakomponovať meno súčasného predsedu parlamentu, ktorý bol vtedy opozičným politikom,“ uviedla ďalej. „Skratka PKO je na celom Slovensku zaužívaná pre spojenie ‚Park kultúry a oddychu‘. Predseda Hlasu sa rád zúčastnil na otvorení novej haly, pretože je to konkrétny výsledok práce jeho vlády, a ani mu nenapadlo riešiť, či sa pod touto skratkou môže skrývať niečo iné,“ povedala Medveď Macíková. Predseda parlamentu Kollár na naše otázky do uzávierky neodpovedal.

Či nejde o nové papalášske maniere, sme sa pýtali aj odborníka. „Ak sa samospráva takýmto spôsobom chce odvďačiť politikom – že za peniaze alebo protekciu pomenuje po nich halu – je to trápne,“ konštatoval politológ Jozef Lenč. Ešte horší by podľa neho bol prípad, keby daný názov vzišiel z iniciatívy politikov. Jedným dychom dodal, že v takomto prípade ide jednoznačne o papalášizmus. Celé hodnotenie politológa sa dočítate v našej galérii!

