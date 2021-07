Mladá kráska je známa tým, že sa rada prezentuje na sociálnych sieťach. Má množstvo sledovateľov a tí sa nevedia jej odvážnych fotografií nabažiť. Možno práve pre nich mladá kráska zavesila na svoj profil na sociálnej sieti extra žhavé fotografie. Momentálne totiž trávi čas v slnečnom Taliansku. Konkrétne sa vybrala do Ríma, kde si to zjavne užíva. Zverejňuje fotografia z drahých reštaurácií a svojim sledovateľom dovolila nazrieť aj do jej hotelovej spálne!

Nie je to pritom prvýkrát, čo Kollárova dcéra dráždila svojim zjavom či "skromným" oblečením. Ako sa zdá, s odhaľovaním nemá najmenší problém. To však teší jej fanúšikov, ktorí ju pravidelne sledujú a jej fotky lajkujú.

