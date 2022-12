"Ide o najvyššie obývané miesto na Slovensku, tak je to aj pre nás také výnimočné, že môžeme svetlo priniesť ľuďom, ktorí tam trávia niekoľko dní počas sviatkov a takto im spríjemniť vianočný čas," uviedla koordinátorka Betlehemského svetla pre podtatranskú skautskú oblasť Veronika Hamraková.

Skauti ho na Lomnický štít vyniesli v lanovke, so sebou mali pre istotu viacero lampášov, keby vysoko v horách niektorý z plamienkov vonku sfúkol vietor.

Okrem Lomnického štítu svieti Betlehemské svetlo vo Vysokých Tatrách aj na Hrebienku v Tatranskom ľadovom dóme a na Skalnatom plese. Svoju púť po krajine oficiálne začalo práve tento víkend.

Každoročnou tradíciou sú vlakové distribúcie, avšak tento rok sa množstvo farností po celom Slovensku pripravovalo na oficiálne prijatie svetla počas svätých omší.

Národný kaplán slovenského skautingu Ján Mahút objasnil, že Betlehemské svetlo začalo písať svoju históriu v roku 1099, kedy sa odvážny rytier z Florencie podujal priniesť ho z Božieho hrobu z Jeruzalema ako vďaku, že ubránili svoje mesto. "Svetlo potom rozsvietilo celú katedrálu a ľudia si ho brali domov," priblížil.

Betlehemské svetlo je podľa kaplána jedným z najkrajších symbolov pokoja, nádeje a mieru. Práve v adventnom čase, ktorý sprevádzajú skracujúce sa dni, vydáva jasné posolstvo o tom, ako aj drobný plamienok dokáže prežiariť tmu.

"Má to krásnu symboliku, pretože svetlo pochádza priamo z betlehemskej jaskyne, kde sa narodil Ježiš Kristus ako knieža pokoja, priniesol nám radosť a každý, kto si ho odpáli, šíri posolstvo pokoja ďalej za hranice, aj do krajín, kde sa bojuje," upozornil Mahút, ktorý bol pri zapálení svetla na Lomnickom štíte po prvýkrát.

V roku 1993 túto tradíciu práve na najvyššie obývanom mieste odštartoval otec Ladislava Olexu. "Myšlienkou bolo, aby to svetlo svietilo symbolicky zhora na celé Slovensko. Dnes by sa dožil 100 rokov, takže je to aj taká milá spomienka na neho," skonštatoval Olexa.

Túžbou skautov na Slovensku, ktorí ho roznášajú do rôznych kútov, je, aby Betlehemské svetlo rozžiarilo sväté omše vo všetkých regiónoch a bolo čo najbližšie ľuďom.