Zdá sa, že s vyhláseniami svojho lídra sa plne stotožňuje aj väčšina straníkov z SaS, ktorí prakticky jednohlasne označujú za najväčší problém koalície práve Matoviča. „Jeho odchod z vlády je zásadný a platí to, čo bolo povedané na tlačovej besede,“ odkázala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová so slovami, že premiér Heger má na prípravu novej koaličnej zmluvy celé leto. „Má na výber: vláda s SaS alebo vláda s podporou fašistov,“ vysvetlila. „Najväčším problémom pre Slovensko je Matovič vo vláde,“ vyhlásil ďalší saskár Alojz Baránik. „Súhlasím, že ak on vo vláde nebude, celá situácia sa upokojí. Zároveň nebudeme musieť riešiť rozvrat verejných financií či hrozbu ďalšieho hlasovania s fašistami,“ doplnil.

Veronika Remišová: Výzva koaličným partnerom (júl 2022)

„Svojimi útokmi poštval proti sebe prakticky všetkých a svojimi ‚nápadmi‘ ničí celú krajinu,“ zdôrazňuje poslanec Roman Foltin. „Vieme si predstaviť pokračovanie doterajšej spolupráce, avšak bez Matoviča vo vláde a len na základe novej koaličnej zmluvy. Tento týždeň predložíme pánovi premiérovi i predsedom ostatných koaličných strán našu vyjednávaciu pozíciu, respektíve podmienky, za ktorých si vieme predstaviť pokračovanie spolupráce,“ priblížil šéf finančného výboru Marián Viskupič. Ku kritike sa pridala aj predsedníčka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková, podľa ktorej by bolo najvhodnejším riešením, ak by minister financií odišiel z vlády dobrovoľne. „Ak neodíde dobrovoľne, v normálnej demokratickej strane by ho k tomu donútili vlastní, vzhľadom na škody, ktoré pácha nielen krajine a vládnej koalícii, ale aj samotnému OĽaNO,“ povedala Bittó Cigániková.

