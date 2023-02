Hľadá správnych ľudí? Jozef Pročko (57) v posledných týždňoch na sociálnej sieti uverejnil fotografie ľudí z rôznej brandže, ku ktorým priložil výrazne pozitívny komentár. Podľa kuloárnych informácií by mohlo ísť o osoby, ktoré sa v budúcnosti objavia na kandidátke OĽaNO a poslanec takto pomáha s ich výberom.

Pred niekoľkými dňami napríklad uverejnil na sociálnej sieti fotografiu s poslankyňou koaličnej strany Za ľudí Miriam Šutekovou, ktorú označil za „čestnú a spravodlivú dušu". Uznania poslanca sa dočkala napríklad aj prednostka okresného úradu Eva Bielik Hajdamárová, ktorá v posledných parlamentných voľbách z roku 2020 figurovala na 107. priečke kandidátky OĽaNO. „Mam rád čestných a spravodlivých ľudí. Eva Bielik Hajdamárová je jedna z nich," pochválil Pročko Evu a niekoľko ďalších ľudí.

Archívne video z decembra 2022: Jozef Pročko reaguje na ponuku demisie Igora Matoviča

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ by mohlo ísť o osoby, ktoré sa v najbližších voľbách objavia na kandidátke Matovičovho hnutia. „V OĽaNO je verejným tajomstvom, že Jožo Pročko dostal za úlohu začať zháňať schopných ľudí na kandidátku. Presne to aj robí a začal na Facebooku predstavovať rôznych ľudí, o ktorých doposiaľ nikto nepočul. Mimochodom, čosi podobné robil aj pred voľbami v roku 2020, keď na Facebooku pravidelne zverejňoval videovizitky s kandidátmi a dával im rôzne nepríjemné otázky," prezradil zdroj priamo z prostredia hnutia.

Igor Matovič, Jozef Pročko Zdroj: Jaroslav Novák

Samotný poslanec však takúto informáciu odmieta a prízvukuje, že za uverejnením fotografií nie je žiaden politický kontext. „Sú ľudia v mojom živote, ktorých si stále vážim a dôverujem im. Sú ľudia, ktorí si zaslúžia nielen ohováranie či zlo na Facebooku. A sú osoby, o ktorých chcem povedať, že toto sú naozaj čestní ľudia, s ktorými chcem naďalej spolupracovať," tvrdí bývalý zabávač. VYJADRENIE POSLANCA PROČKA NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: