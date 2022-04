Po dvoch rokoch je minister hospodárstva Richard Sulík (54) spokojný s vládou na 50 až 60 percent. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Najnovšie údaje Eurostatu však ukázali, že Slovensko je v rámci Európskej únie tretím najchudobnejším štátom spomedzi jej 27 členov. Pritom keď krajina vstupovala do EÚ v roku 2004 do EÚ, bolo z nových východných členov tretie najbohatšie po Slovinsku a Česku. „Kríza nám zaberá kopec času, aj kopec konfliktov vzniklo práve kvôli kríze a nie kvôli Programovému vyhláseniu vlády. Sme v extrémne nezávideniahodnej situácii, jedna vážna kríza strieda druhú, chodíte-hasíte, tak o to menej času ostane na reformy. Minulá vláda bola z tohto pohľadu prechádzka ružovou záhradou,“ vysvetľoval Sulík.



Napriek tomu, že táto vláda chcela krajinu riadiť inak ako jej predchodca Robert Fico, nevyhýba sa kauzám ani rôznym vnútorným sporom. Koalícii sa vyčíta, že mimoriadny stav využíva na nákupy bez bežného verejného obstarávania. Sulík to odmieta. „My to robíme zásadne inak!“ vyhlásil. „Najväčší problém za minulej vlády bola korupcia. Stovky miliónov ukradnutých peňazí. Najväčší korupčný škandál tejto vlády je 2000 eur, čo ani len nie je korupčný škandál,“ vysvetľoval ďalej. „My korupčné kauzy nemáme, to čo nájdete, sú taľafatky,“ vyhlásil Sulík.

Ministra hospodárstva sa pýtali aj na najnovšiu kauzu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Rezort vnútra totiž uzavrelo zmluvu so súkromnou eventovou firmou na 2,5 milióna, ktorú poverilo manažovaním utečeneckej krízy. Pritom na ministerstve vnútra je Odbor krízového riadenia so 190 ľuďmi. Šéfom sekcie je Marián Dritomský, ktorý bol vymenovaný ešte za minulej vlády. V súvislosti s tým však Sulík uviedol, čo VYČÍTA KOLEGOVI ROMANOVI MIKULCOVI. Dočítate sa to v našej galérii.