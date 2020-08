Anton Hrnko je rodený Žilinčan, vysokú školu však navštevoval v Bratislave. Ako študijný odbor si vybral kombináciu filozofie a histórie, ktorej sa venuje dodnes. Pred vstupom do SNS sa aktívne venoval histórii, pracoval dokonca v historickom ústave Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV). V oblasti histórie sa venoval najmä obdobiu druhej svetovej vojny, v roku 1988 ho dokonca vymenovali za vedúceho oddelenia dejín antifašistického odboja v detašovanom pracovisku HÚ SAV v Banskej Bystrici.

Histórii sa okrem iného venoval aj ako autor. Napísal 8 historickýh kníh o Slovensku, viaceré z nich sú v súčasnosti vypredané.

V roku 1990 bol jedným zo zakladajúcich členov strany SNS, v ktorej pôsobil ako podpredseda. Po sneme SNS v roku 1994 ho však spoločne s dvoma ďalšími straníkmi jeho vlastní vylúčili zo strany.

Spoločne s ďalšími odpadlíkmi nezaháľal a založil Národno-demokratickú stranu, no po čase opustil aj tú a stiahol sa do úzadia. "Viete, ja som v 1994 odišiel z SNS a v 1998 z politiky kvôli tomu, že som sa nevedel stotožniť, ako sa vlastne politická služba národu mení na osobné prospechárstvo a rôzne korupčné aféry," vysvetľoval to v minulosti. Do SNS sa opäť vrátil v roku 2014, kde obhájil svoje predchádzajúce miesto podpredsedu strany.

V staršom rozhovore pre Denník N Hrnko nešetril chválou pre jeho súčasného straníckeho rivala Andreja Danka. "Andrej Danko urobil veľký kus práce, aby radikálne časti strany vyprevadil do politického dôchodku," tvrdil ešte v roku 2017. Kladne odpovedal dokonca aj na otázku, či má Danko na to, aby sa stal premiérom. "Kapacitne a intelektuálne na to určite má," tvrdil vtedy.

Neskôr sa Hrnkove názory s bývalým šéfom parlamentu začali rozchádzať, v súčasnosti patrí medzi jeho hlavných kritikov. Pre náš denník dokonca vhylásil, že v prípade ak sa po septembrovom sneme stane Danko predsedom strany, odíde z SNS.

V roku 2019 Hrnka postihla obrovská tragédia, ktorá ho navždy poznačila. Pri leteckom nešťastí v Afrike v marci totiž prišiel o celú svoju rodinu. Pri nehode zahynula jeho manželka Blanka, syn Martin a dcéra Michala.

Pred pár dňami ho banskobystrická časť základne navrhla ako nového kandidáta na post predsedu strany SNS. Radovan Baláž, ktorého Hrnko posledné týždne podporoval, sa dokonca rozhodol vzdať kandidatúry. Oficiálnym dôvodom bola údajná diskreditačná kampaň namierená proti jeho osobe, no môže to vzbudiť aj špekulácia o tom, či sa kandidatúry nevzdal práve kvôli Hrnkovi. Snem, na ktorom sa bude voliť nový predseda strany, sa má konať 12. septembra.

EXKLUZÍVNE FOTO HRNKA NÁJDETE V GALÉRII