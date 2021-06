Líder OĽaNO Igor Matovič (48) aj po odchode z čela vlády stráca preferencie. Najnovší prieskum dôveryhodnosti agentúry Focus pre Tv Markíza ukázal, že ministrovi financií dôveruje iba 13 percent občanov, a to je najhorší výsledok spomedzi nielen vládnych politikov. Podľa odborníkov Matovič bude strácať popularitu aj ďalej, kým nezmení svoje správanie a neukáže konkrétne úspechy.

Desať rokov v politike boli pre Igora Matoviča ako jazda na horskej dráhe. Jeho preferencie stúpajú a klesajú veľmi rýchlo a za minulý rok šéf OĽaNO stratil dôveru viac ako polovice svojich voličov. Pred voľbami mal dôveryhodnosť na úrovni 29 percent a bol štvrtý najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Následne prišiel historický volebný úspech, keď jeho hnutie získalo 25 percent hlasov. Po roku a pol sa však OĽaNO pomaly blíži k hranici zvoliteľnosti a rovnako biedne to vyzerá aj s dôverou v samotného Matoviča. Momentálne mu dôveruje iba 13 percent voličov, a to je menej ako dôveryhodnosť Mariana Kotlebu alebo Andreja Danka.

Prepad preferencií a obľúbenosti Igor Matovič už možno nezastaví. Jedine, že by zmenil zásadné veci! Zdroj: Martin Baumann

Samotné OĽaNO vníma stratu preferencií ako daň za to, že „sa bývalý premiér Igor Matovič nikdy neschovával" a oznamoval verejnosti prijímanie aj mnohých nepopulárnych, no nutných opatrení. „Sme presvedčení, že v najbližších voľbách občania našu otvorenú a férovú politiku v prospech Slovenska opäť ocenia," uvádza sa v stanovisku hnutia zaslanom pre náš denník. Prudký pokles preferencií Matoviča nie je prvý prípad, keď po rýchlom náraste popularity ju politik úplne stratil. Politológ Tomáš Koziak v tejto súvislosti spomína bývalého predsedu strany Sieť Radoslava Procházku. Tiež zažil veľkú popularitu, ktorú však po krátkom čase stratil a to ešte pred voľbami 2016, paradoxne aj vďaka Igorovi Matovičovi, ktorý nahral a zverejnil legendárny rozhovor s Procházkom, v ktorom si nádejný gazda pravice chcel dohodnúť reklamu v Matovičových médiách „pol na pol".

