Nádejný kandidát na predsedu strany Za ľudí Miroslav Kollár si po pracovných povinnostiach chodí rád vyvetrať hlavu do prírody. Svedčia o tom jeho príspevky ktoré dáva na sociálne siete. Aj okolie jeho domu vyzerá naozaj parádne a nemusel by sa zaň hanbiť ani záhradný architekt!

Podpredsedovi parlamentného výboru pre kultúru a médiá a zároveň primátorovi Hlohovca Miroslavovi Kollárovi vysoká politika zjavne zachutila. „Posledné štyri roky, ktoré som prežil ako primátor Hlohovca, boli síce tými najrýchlejšími a najhektickejšími, ale zároveň najzmysluplnejšími rokmi môjho života,“napísal Kollár svoj postoj k politike na oficiálnej internetovej stránke strany Za ľudí.

Kollár sa vyjadril, že zvažuje dokonca svoju kandidatúru na post predsedu strany Za ľudí. Bývalý prezident Andrej Kiska totiž oznámil, že na najbližšom sneme strany sa o túto funkciu nebude uchádzať. „Moje zdravie mi nedovoľuje zostať aktívny v politike,“ napísal Kiska na sociálnej sieti s tým, že za posledných 5 rokov absolvoval už 3 operácie.

Politika ale nie je to jediné, čo Kollára baví. „Vyzerá to tak, že nánosy tohto týždňa vyženiem víkendovým športom. Či budú dva dni stačiť?,“ napísal na sociálnej sieti Kollár k fotke, na ktorej je krásna záhrada plná zelene. To, že sa vie o prírodu starať, dokazuje poslanec aj priamo pred svojim domom. Vzorne pokosená tráva a rôzne skrášľujúce porasty hovoria za všetko. Pozrite sa v našej galérii, ako má Kollár parádne upravený pozemok pred domom a aj to, aký má vzťah k prírode.

