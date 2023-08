Aláč sa síce cíti nevinný, no to mu v jeho situácii nepomôže. Príslušník SIS sa podľa zákona totiž musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone funkcie ohrozovalo záujem SIS. To sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej (50) stalo. „Zotrvanie Aláča na pozícii by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo by vzájomnú dôveru,“ vysvetlil Ódor dôvod, prečo už podal (23.8.) návrh na odvolanie Aláča.

„Odvolaná vláda nemôže niektoré právomoci vykonávať. Podávanie návrhu na odvolávanie a vymenovanie šéfa SIS patrí však do skupiny právomocí, ktoré môže vykonávať, aj keď iba s predchádzajúcim súhlasom hlavy štátu,“ povedal ústavný právnik z Univerzity Komenského Vincent Bujňák (33) s tým, že prezidentka navrhnutého nového riaditeľa tajnej služby nemusí na základe jasne stanovených podmienok v zákone vymenovať.

Čo však bude po voľbách? Bude mať nová vláda možnosť opäť zmeniť riaditeľa SIS? Podľa odborníka zákon o tajnej službe hovorí iba všeobecne o tom, že ho vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády. „Ak bude mať po voľbách vláda dôveru parlamentu, tak môže hlave štátu navrhnúť odvolanie a vymenovanie nového riaditeľa SIS. Prezidentka by nemusela mať povinnosť ho vymenovať,“ povedal Bujňák s tým, že Ústavný súd konštatoval, že nevymenovať ho môže, ak nespĺňa zákonné predpoklady, alebo existuje závažná skutočnosť vzťahujúca sa na osobu kandidáta.

Mnohí si však myslia, že ak by sa teraz nevymenoval šéf takej dôležitej inštitúcie, hrozilo by Slovensku bezpečnostné riziko. „Aláč mal námestníkov, a niekto z nich musí byť poverený, aby inštitúciu zodpovedne riadil,“ povedal bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (61) s tým, že vymenovať niekoho na pár týždňov je zbytočné. Podľa odborníka to nie je žiadne riziko pre štát. Podobný názor má aj bezpečnostný poradca Andor Šándor (66). Upozorňuje však, že na Slovensku môže dlho trvať, kým bude po voľbách zostavená nová vláda: „Ak bude SIS tri mesiace pod vedením námestníka, ktorý je slušný, tak sa nič nedeje. Ak by mala byť SIS dlhší čas bez šéfa, tak to nebude vysielať dobrý signál pre partnerov.“ On sám by sa neprihováral za to, aby bol teraz vymenovaný nový šéf tajnej služby.