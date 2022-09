Ak SaS podporí predčasné voľby, tak traja nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke Kotlebovej ĽSNS, zdvihnú ruku za odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z postu ministra financií.

Taraba upozorňuje na to, že po odchode SaS z koalície a demisii jej štyroch ministrov, sa situácia v parlamente musí ešte vykryštalizovať. „Nevstupujeme do klubu Sme rodina a nebudem minister. Zostávame v opozícii,” vyhlásil Taraba za seba a poslancov Štefana a Filipa Kuffovcov.

Dodal, že sú ochotní s koalíciou hovoriť o „boji s cenami energií”. „O tom som už aj rokoval s koalíciou,” spresnil s tým, že sa v auguste dvakrát stretol s predsedom parlamentu a lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom.

Predpokladá totiž, že ak sa nezastropujú ceny energií pre fabriky, v januári sa budú postupne zatvárať. "Pokiaľ ide o boj s energetickou krízou, tam je s nami diskusia možná," podotkol. "Štát sa už musí prestať hrať na nejaké kompenzácie. Tie potrebujú nielen rodiny, ale aj fabriky. Potrebujeme na Slovensku stanoviť cenové stropy. V tomto môžu rátať s našimi hlasmi," podčiarkol Taraba.

Podľa neho sú predčasné voľby v súčasnosti najlepšou voľbou. Ak by neprešiel návrh Sme rodina na zmenu ústavy, aby sa voľby mohli konať, Taraba spolu s poslancami podali vlastný návrh do parlamentu.

Od poslancov SaS a najmä jej predsedu Richarda Sulíka očakáva, že jasne "podporí požiadavku zmenu ústavy, aby sa mohli konať predčasné voľby". Ak to neurobí, tak podľa Tarabu bude Sulík vinníkom za situáciu, keď "bude menšinová vláda prežívať".

Taraba ohlásil aj vlastnú legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa pomoci poľnohospodárom, ale aj "normalizácie a štandardizácie trestného práva". Ako dodal, traja poslanci sú pripravení o tom rokovať aj o koaličných návrhoch v týchto témach. Naopak, od koalície očakáva napríklad podporu jeho návrhov na zmenu legislatívy, ktorá sa týka poľnohospodárstva a prenájmov pôdy farmárom.

"Nikto príčetný v tejto opozícii nebude pomáhať tejto vláde držať sa pokope. O to väčšmi, aby sa rozšírila opäť o Richarda Sulíka," komentuje Taraba slová liberálov, že by parlament mohol rokovať o vyslovení nedôvery Matovičovi ako ministrovi financií. Taraba je presvedčený o tom, že Sulík očakával od opozície iniciatívu na odvolanie Matoviča, pretože jeho odchod z vlády mohol zachrániť štvorkoalíciu.

Poslanci SaS si na septembrovej schôdzi prvý raz sadnú do opozičných lavíc. Na SaS má Taraba ťažké srdce aj preto, že práve túto trojicu poslancov označuje za „fašistickú”. "Keď sa to zle začalo vyvíjať pre SaS, prišli s legendou, že je tu nejaká skupina troch fašistických poslancov, čo sme mali byť zrejme my, ktorí sú ohrozením fungovania vlády. Som šokovaný, že to vychádzalo z úst strany, ktorá mňa osobne pozývala ako hosťa na rôzne konferencie," hnevá sa Taraba na poslancov SaS.



Vysvetľuje tiež, že za ĽS NS kandidovali nie ako členovia strany. "Mali sme podpísané memorandum so stranou ĽS NS ako súbor politických strán. V ňom boli uznané krivdy z minulosti. Táto legenda je nekorektná," tvrdí Taraba.

Na záver dodáva, že vládna trojkoalícia nemôže rátať s ich podporou ani v prípade odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie, ktoré sa má začať dnes od 13:00.

