Ak by sa voľby do Národnej rady konali v októbri, spoločnú stranu Mosta-Híd, SMK a Spolupatričnosti by podporilo až 7,3 percenta voličov. Dostala by sa tak do parlamentu! Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1014 respondentov, ktorý si objednal Most-Híd.

Most-Híd: Spoločná strana s SMK a Spolupatričnosťou by sa v októbri dostala do parlamentu!

Prieskum sa konal a konal od 7. do 15. októbra. TASR o tom informoval Konrád Rigó z Mosta-Híd. Dodal, že ak by kandidovali samostatne, SMK by získala 3,2 percenta, Most-Híd 2,4 a Spolupatričnosť 0,4 percenta. Dokopy by to bolo len 6 percent.

Predseda Mosta-Híd László Sólymos to považuje za potvrdenie, že myšlienka spájania sa je správna. Pri rokovaniach maďarských strán by to podľa neho malo motivovať k uzavretiu dohody v čo najkratšej dobe. „Som presvedčený, že s úprimnou a dobre premyslenou stratégiou môžeme znova získať dôveru ľudí a podpora novej strany môže presiahnuť aj teraz nameraných 7,3 percenta,“ vyhlásil Sólymos.