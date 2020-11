Premiér nevylúčil tvrdý lockdown ani tretie pretestovanie: Ľudia sa musia správať zodpovedne!

Premiér Igor Matovič (OĽANO) nevylúčil tvrdý lockdown. Došlo by však k nemu iba v prípade, že ľudia by sa začali správať "drasticky nezodpovedne", čo nepredpokladá. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.