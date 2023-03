Monika JANKOVSKÁ na DETEKTORE LŽI: Výsledok vyšetrenia vás šokuje! ×

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa sťažovala na neľudské zaobchádzanie vo väzbe, ktoré ju psychicky položilo. Až tak, že si v zúfalstve siahla na život. Teraz absolvovala vyšetrenie na detektore lži, ktorý jasne ukázal, ako to bolo. Pozrel sa na to týždenník PLUS 7 DNÍ.