Monika Beňová ROZČÚLENÁ do nepríčetnosti: POZRITE, komu NALOŽILA pre jeho ZÁKERNOSŤ!

Moniku Beňovú vníma verejnosť za ostatné mesiace najmä ako milú, nežnú, milujúcu matku, ktorá sa venuje vo svojich príspevkoch najmä svojej rodine a súkromiu. Z času na čas sa však národu a svojim priaznivcom prihovorí aj s pracovnou témou a ináč tomu nebolo ani dnes. A musíme uznať, že príspevok, ktorý zverejnila na svojej sociálnej sieti, bol poriadne drsný. Týkal sa totiž reprodukčného a sexuálneho zdravia žien.

Beňová ako pomerne čerstvá dvojnásobná matka je na túto tému dlhé roky značne citlivá a spoločne s ostatnými príčetnými kolegyňami sa snaží bojovať za normálne práva žien po všetkých stránkach. Nie každý však vníma veci rovnako, ako ona, čo ju poriadne rozčúlilo a dala to aj poriadne najavo. "Minulý týždeň prešiel v NR SR “návrh” uznesenia proti iniciatívnej správe EP týkajúcej sa reprodukčného a sexuálneho zdravia žien.

Že je to nehoráznosť, je už aj zbytočné písať. Že je to totálna neznalosť z pohadu európskej ale aj slovenskej legislatívy napísať treba," začala svoj status Beňová a vy si jeho PORIADNE PIKANTNÉ POKRAČOVANIE PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.